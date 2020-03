In Zeiten von Corona : Die Angst vor der Einsamkeit

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Kreisverwaltung habe, so Poka, mit Unverständnis auf seine abschlägige Entscheidung reagiert. „Doch wir können nicht einerseits die Besucher auf Abstand halten und dann Hunderte Wähler in die Nähe von Pflegebedürftigen bringen.“ Bei der Europawahl hätten die Wähler schließlich in langen Schlangen anstehen müssen. „Das können wir nicht riskieren.“ Es gehe darum, Infektionen nicht in die Einrichtung „hineinzutragen“.

Schon die Einschränkungen des normalen Besuchsverkehrs akzeptieren manche Angehörigen nicht: Poka berichtet von dem Telefonat mit einer erbosten Frau, die sich beschwert hatte, weil eine Bekannte nicht zu ihrer Mutter ins Zimmer durfte. „Sie lassen sie jetzt da rein!“, habe sie ihn angewiesen. Um die Folgen der Besuchsverbote für Angehörige und vor allem Bewohner zu mildern, sollen im Kreszentia-Stift nun Skype-Räume eingerichtet und Kopfhörer angeschafft werden.

Von Tag zu Tag entscheiden

Im besonders betroffenen Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen sind die Pflege- und Seniorenheime schon seit rund zweieinhalb Wochen damit konfrontiert, den Kontakt zwischen Senioren und Angehörigen zu reduzieren. „Dabei stoßen wir auf viel Verständnis“, sagt Andreas Wagner, Geschäftsführer des Awo-Kreisverbands Heinsberg. „Angehörige, die doch kommen müssen, halten sich vorbildlich an die Hygienevorschriften und das Vermeiden von Umarmungen oder Küssen.“ Außerdem habe man Besuchsgelegenheiten im Foyer eingerichtet, damit Verwandte nicht in die Wohnbereiche müssten.

Auch die Senioren selbst zeigten großes Verständnis dafür. „Eine Schwierigkeit stellt nur der Umgang mit Demenzkranken dar. Diese Bewohner können einfach aufgrund ihrer Krankheit nicht verstehen, warum ihre Angehörigen oder Freunde im Moment weniger kommen. Hier versuchen die Mitarbeiter, viel aufzufangen.“ Gerade für Demenzkranke sei es zudem schwierig bis unmöglich, nun per Skype, Internet oder Telefon mit ihren Verwandten zu kommunizieren.