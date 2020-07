Freiwillige Quarantäne : „Die letzte Chance“ in Spanien

In nur zwei Wochen hat sich die Zahl der Neuinfektionen in Spanien verdreifacht. Ein Hotspot ist Katalonien. Bürgermeister klagen über fehlendes Personal für die Nachverfolgung der Infektionsketten. Kommt der nächste Lockdown?

In dieser Woche sollte endlich gefeiert werden. In Katalonien wollte man den Festtag zu Ehren des heiligen Georg nachholen, an dem sich die Menschen traditionell Bücher und Rosen schenken. Er findet eigentlich am 23. April statt. Wegen der Corona-Pandemie wurde er auf den 23. Juli verschoben. Doch auch dieser Termin war zu optimistisch gewählt: Am Wochenende hat die Regionalregierung die Bewohner der Küstenstadt und mehrerer weiterer Städte in die freiwillige Quarantäne geschickt. Dazu wurden Beschränkungen in Kraft gesetzt, wie sie während der langen Monate des Ausnahmezustands gegolten hatten. Dennoch nehmen die Infektionen weiter zu. Bald könnte für mehr als vier Millionen Katalanen die häusliche Quarantäne zur Pflicht werden.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Nur gut einen Monat nach dem Ende des Ausnahmezustands wächst in Spanien die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle, die erst im Herbst befürchtet wurde. Innerhalb von nur gut zwei Wochen hat sich die Zahl der Neuinfektionen verdreifacht. Spanien nimmt damit in Europa nach Luxemburg einen Spitzenplatz ein. Inzwischen werden 27 Fälle pro 100.000 Einwohner registriert, die meisten davon in Katalonien und in der Nachbarregion Aragon. Mehr als 800 neue Fälle waren es allein in der vergangenen Woche in Barcelona. Dort trifft es oft junge Leute, die sich verhalten, als wäre die Pandemie schon vorüber. In ländlichen Gegenden haben Wanderarbeiter, die in der Obsternte im Einsatz sind, dazu beigetragen, das Virus zu verbreiten.

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach. Die Ermahnungen in Katalonien sind entsprechend dramatisch. Die freiwillige Quarantäne sei „die letzte Chance“, mahnte die katalanische Regierungssprecherin. Wenn es nicht gelinge, die Ausbreitung des Virus zu stoppen, müssten noch viel drastischere Zwangsmaßnahmen ergriffen werden – ähnlich wie in der schon seit Anfang Juli abgeriegelten Provinz Segrià. Doch bislang hielten sich in Barcelona nicht viele an die Quarantäne. Am Wochenende musste die Polizei mehrere Strände wegen Überfüllung schließen, künftig soll der Zugang beschränkt werden. Trotz der Aufforderung, zu Hause zu bleiben, fuhren Tausende in ihre Ferienwohnungen. Frankreich beobachtet die Situation genau Für Barcelona und die Costa Brava bedeuten die neuen Zahlen einen weiteren Rückschlag. Hoteliers haben die Saison längst abgeschrieben. Am Donnerstag appellierten sie an die Behörden, wendig und mit möglichst chirurgischen Schritten zu reagieren, um einen harten Lockdown zu vermeiden, der für die Wirtschaft fatal wäre. Im benachbarten Frankreich verfolgt man die Entwicklung genau. Manche befürchten schon eine Schließung der Grenzen. Eigentlich wollte die separatistische Regionalregierung nach dem Ende des Ausnahmezustands alles besser machen als die Zentralregierung, die in den ersten Monaten die Regie im Kampf gegen die Pandemie übernommen hatte. Aus Barcelona war der Vorwurf gekommen, Madrid sei wegen seines schlechten Krisenmanagements am Tod vieler Katalanen mit schuld. Erst wollte Regionalpräsident Quim Torra so schnell und hart wie möglich durchgreifen. Um Katalonien besser zu schützen, wollte er die Region am liebsten vom Rest Spaniens abriegeln. Später konnten ihm die Lockerungen nicht schnell genug kommen. Doch nach Ansicht von Fachleuten zeigen die jüngsten Zahlen, dass das katalanische Gesundheitssystem nicht auf die neue Lage vorbereitet ist. Man habe zu spät reagiert, kritisiert die Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau. Vor allem die Identifizierung der Kontaktpersonen der Infizierten und ihre Isolierung hätten nicht funktioniert. Auch andere Bürgermeister klagen über mangelhafte Koordination und das Fehlen aktueller Daten. Die katalanische Zeitung „La Vanguardia“ hält in einem Kommentar den regionalen Behörden ein „vollständiges Scheitern“ bei der Krisenintervention vor. In den Gesundheitsämtern fehlen besonders die Mitarbeiter, die Infektionsketten nachverfolgen. Erst am vergangenen Donnerstag kündigte die Regionalregierung an, deren Zahl auf 500 zu verdoppeln. In Deutschland sind für eine vergleichbare Bevölkerungszahl etwa 2000 Mitarbeiter im Einsatz. Mehr zum Thema 1/ Dieser gefährliche Personalmangel lässt sich nicht nur in Katalonien beobachten. Ganz Spanien verfügt nach einer Übersicht der Zeitung „El País“ über weniger als die Hälfte der eigentlich benötigten Fachleute. Statt mindestens 8500 stünden nur 3500 bereit. In Madrid ist ein Mitarbeiter demnach für fast 36.000 Einwohner zuständig, in Katalonien für gut 30.000. In Deutschland hält man eine Fachkraft für 4000 Menschen für nötig, um schnellstmöglich Kontaktpersonen ausfindig zu machen und notfalls in Quarantäne zu schicken.