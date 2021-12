Covid-Impfungen : Auf ungewöhnlichem Parkett

Ärmel hoch, haben sich Mediziner in Köln gesagt – und in einer Tanzschule ein temporäres Impfzentrum eingerichtet. Wo wenige Stunden zuvor noch Paare ihre Walzerrunden drehten, tritt nun der Chefarzt in weißem Kittel auf die Tanzfläche.

Der letzte Kurs der Woche war um 22 Uhr vorbei, die Paare gerade verabschiedet, als am Freitagabend Gunther Quinkler mit einigen Kolleginnen und Kollegen in der Tanzschule von Andreas und Bettina van Hasselt in Köln-Lindenthal erschien. Einem vorweihnachtlichen Betriebstanzkreis gehören die Damen und Herren nicht an, sie wollen nicht ihre Schrittfolgen perfektionieren. Es geht ihnen um den Impffortschritt.

Quinkler ist Chefarzt der Abteilung Innere Medizin und Intensivmedizin des St.-Agatha-Krankenhauses. Mitte November hatten er und sein Team mit Überlegungen für ein privates Nachbar­schafts-Impfzen­trum begonnen und die verkehrsgünstig gelegene Tanzschule van Hasselt als idealen Ort dafür identifiziert. Der letzte Impuls war das von der Politik ausgegebene, ambitionierte Ziel, mit 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten die vierte Welle zu brechen. „Angesichts des auf uns zurollenden Covid-Tsunamis ist das bitter nötig“, sagt Quinkler.

Der Chefarzt auf der Tanzfläche

Bis ein Uhr in der Früh haben er, sein Team und die van Hasselts Tische gerückt, Trennwände aufgestellt und aus der Tanzschule ein Pop-up-Impfzentrum gemacht. Am Samstagmorgen steht der Chefarzt in seinem weißen Kittel auf der Tanzfläche, auf der noch wenige Stunden zuvor Paare ihre Walzerrunden gedreht oder einen flotten Cha-Cha-Cha hingelegt haben. In der Spiegeldecke leuchten bunte Lichter. Im Hintergrund säuselt Weihnachtsmusik. Andreas van Hasselt hat für den langen Impfreigen durch seine Tanzschule Nat King Cole, Frank Sinatra und andere Klassiker auf das DJ-Pult parat gelegt.

Quinkler beobachtet zufrieden, wie reibungslos der Betrieb läuft. Wer sich seine Spritze in der Tanzschule abholen will, konnte sich in der vergangenen Woche auf der Website corona-lindenthal.de registrieren – binnen 48 Stunden waren alle 1000 Termine mit exakten Zeitfenstern vergeben. „Lange Schlangen im Freien wie sonst wollten wir unbedingt vermeiden“, sagt der Mediziner, als wieder eine Fünfer-Gruppe Impflinge den Empfang passiert hat.

Auf einer langen Bank, auf der sich sonst die Tanzpaare von den neuesten Schrittfolge-Herausforderungen ausruhen, sitzen – selbstverständlich auf Corona-Sicherheitsabstand – fünf Mediziner, die mit den Patienten die Einwilligungs- und Anamnesebögen durchgehen. So gut sind die Termine getaktet, dass die meisten Patienten danach nicht einmal mehr im Wartebereich Platz nehmen müssen, sondern direkt in eine der Impfkabinen gehen können. Um elf Uhr haben schon mehr als 400 Personen ihre Dosis des Vakzins Moderna bekommen.

„Die van Hasselts und wir wollen Bürgersinn in klassischer Weise zeigen“, sagt Quinkler, der als sachkundiger Einwohner auch Mitglied des Gesundheitsausschusses der Stadt Köln ist. „Man kann doch nicht immer nur auf die Politik schimpfen, schließlich hat sie durchaus eine ganze Reihe von Möglichkeiten geschaffen, Eigeninitiative zu ergreifen.“ Ein gutes Geschäft ist das Impfen zudem, für Quinkler wie für sein zweiundzwanzigköpfiges Team. Ärzte bekommen von ihm 100 Euro in der Stunde, Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger 35 Euro.

Schon bald zwei Jahre durchkämpfte man in den Kliniken sämtliche Spielarten von Covid, sagt Krankenpfleger Charly Artkan, der sonst im St.-Agatha-Krankenhaus als Stationsleiter der Intensivmedizin arbeitet. Seit es die Impfungen gibt, ist kein einziger geimpfter Corona-Patient mehr auf der Station gestorben. „Umso zermürbender ist es, dass wir nun wieder drei Corona-Tote hatten, alle drei hatten sich nicht immunisieren lassen.“ Ein großes Problem sei, dass diverse Bevölkerungsgruppen das Virus noch immer auf die leichte Schulter nähmen. Artkan, der selbst türkische und aserbaidschanische Wurzeln hat, versuchte, solche Gruppen über seine Social-Media-Kanäle auf die Impfaktion aufmerksam zu machen. „Ich habe keine einzige Rückmeldung bekommen.“

Chefarzt Quinkler steht nachdenklich am Tresen der Tanzschule. Wo sonst Limonade gezapft wird, ziehen zwei Krankenschwestern Impfspritzen auf. Das Leugnen, das Leichtfertigsein, das ziehe sich durch die unterschiedlichsten Teile der Gesellschaft. Auch in seinem Verwandtenkreis gebe es einen Impfverweigerer. „An Weihnachten brennt in den Kliniken die Hütte, das steht bei den aktuellen Infektionszahlen leider schon fest, das Virus ist eine Naturkonstante.“ Umso wichtiger sei das Impfen.

An den kommenden zwei Samstagen sollen in der Tanzschule van Hasselt deshalb wieder so viele Spritzen wie möglich gesetzt werden. „Und nach Weihnachten könnte bis zum Dreikönigstag nonstop bei uns geimpft werden“, sagt Andreas van Hasselt. „Danach beginnt unsere neue Tanzsaison.“