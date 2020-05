In Hessen : Spielplätze und Zoos dürfen Montag wieder öffnen

Es ist ein Schritt hin zu mehr Normalität: Hessen lockert ab kommender Woche die Corona-Beschränkungen für viele Freizeiteinrichtungen und Dienstleister. Unter anderem Spielplätze, Zoos, Botanische Gärten und Museen dürfen wieder öffnen, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Dabei müssen strenge Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Friseure, Kosmetik-, Nagel- und Tattoostudios sowie Massagepraxen dürfen von kommender Woche an wieder ihre Dienste anbieten.

Grünes Licht gab Hessen unter anderem auch für Hundesalons und Hundeschulen sowie Copyshops und Musikschulen. „Wir haben die Pandemie noch lange nicht überstanden“, mahnte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in Wiesbaden. Nach wie vor habe der Schutz der Gesundheit höchste Priorität. „Wir halten unseren Kurs und lockern die Beschränkungen dort, wo wir es verantworten können“, erklärte er.

Kliniken und ambulante Praxen können wieder medizinische Eingriffe und Operationen vornehmen, die bislang untersagt waren, wenn sie nicht zwingend notwendig waren. In den zurückliegenden Wochen waren solche Eingriffe verboten, um genügend Kapazitäten für Covid-19-Patienten vorzuhalten. Die Landesregierung einigte sich außerdem darauf, dass in allen Gesundheitseinrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäusern und Arztpraxen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss.

Friseure erwarten Andrang

Vor der Wiederöffnung ihrer Salons nach wochenlanger Zwangspause haben die Friseure in Hessen bereits massenhaft Terminanfragen von Kunden vorliegen. Viele seien auf vier bis sechs Wochen oder länger ausgebucht, sagte der Geschäftsführer des Landesinnungsverbands, René Hain, der Deutschen Presse-Agentur. In den Salons gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln, Zeitschriften dürfen nicht gelesen und die Haare nicht ungewaschen geschnitten werden. Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, sollen alle Kunden ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Um Schüler beim Lernen von zu Hause aus zu unterstützen, will Hessen künftig Leih-Computer oder Tablets zur Verfügung stellen. Das Angebot richte sich an Kinder und Jugendliche aus Haushalten ohne ausreichende digitale Technik-Ausstattung, erklärte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) laut einer Mitteilung der Staatskanzlei. Die finanzielle Grundlage für die Anschaffung der Technik komme von einem Soforthilfeprogramm des Bundes über 500 Millionen Euro für digitales Lernen. Hessen erhalte aus diesem Programm insgesamt 37 Millionen Euro, erklärte Lorz.

Unterdessen stieg die Zahl bestätigter Coronavirus-Fälle in Hessen auf 8393. Das teilte das Sozialministerium mit. Das waren 89 Fälle mehr als noch am Tag zuvor. Im Land gibt es demnach nun 362 Todesfälle, die mit dem Erreger in Verbindung gebracht werden, 9 mehr als noch am Donnerstag. Es werden in der Corona-Statistik nur solche Fälle erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer elektronischen Datenbank erfasst werden.

Am kommenden Mittwoch gehen die Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Regierungschefs der Länder weiter. An diesem Tag stehen Konzepte zur Öffnung von Kitas, Schulen, Sportstätten, Restaurants und Gaststätten sowie das Thema „Handel“ auf der Tagesordnung.