Corona-Test : In der Warteschleife

Wer sich auf Corona testen lassen will, muss Geduld haben und erstmal viel telefonieren. Diese Frau wartet an einer Berliner Bushaltestelle unter einer Corona-Illustration. Bild: dpa

Immerhin hat man es hierher geschafft, in diese Schlange am Seiteneingang eines Frankfurter Krankenhauses. Es regnet am Donnerstagmorgen, und vier Dutzend schniefende und manchmal prustende Menschen sind keine schöne Aussicht. Aber wir sind da – und dieses Provisorium mit Garagenatmosphäre ist, wenn man so will, ein gutes Zeichen.

Es ist nämlich nicht so leicht, sich auf Corona testen zu lassen. Anruf Anfang der Woche beim Hausarzt, als Schlappheit, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen eine Erkältung oder Grippe ankündigen. Besetzt. Wieder Anruf. Warteschleife. Und wieder. Und wieder. Am Abend endlich Erfolg. Aber: „Da können wir nichts machen: 116117 anrufen!“ Die Hausärzte wollen sich mit dem Thema nicht auch noch infizieren. In dieser Jahreszeit gibt es genug Patienten, da bleiben die Extra-Fälle besser mal draußen.

Also 116117, Ärztlicher Bereitschaftsdienst. Warteschleifen. Am Ende die Auskunft: „Das muss unser medizinisches Personal entscheiden.“ Ach, das war hier gar nicht das medizinische Personal? „Nein, das ruft zurück.“ Und ruft wirklich zurück nach einiger Zeit. „Waren Sie in einem Risikogebiet?“ Nein, aber bis vor einer Woche bei einer Messe mit vielen kontaktfreudigen Italienern. Gibt’s keinen Drive-in-Test? Könnte auch selbst zahlen! „Können wir jetzt nichts tun. Rufen Sie morgen noch mal an.“ Was kann man also tun? Zu Hause bleiben, sich in die letzte Ecke des hintersten Zimmers verkriechen, Kontakt meiden, viel lüften. Am nächsten Tag wieder 116117. Platz 46 in der Warteschleife. Dann: „Das muss unser medizinisches Personal entscheiden. Rufen zurück.“ Sie rufen wirklich zurück nach einiger Zeit. Und jetzt wird es ein bisschen verschwörerisch. Es gibt nun ein Testcenter an einem Krankenhaus, nicht Haupteingang, sondern hinterm Haus. „Gehen Sie dorthin. Neun bis zwölf Uhr.“ Diese Information ist offenbar geheim: Man hat vermutlich Angst, dass sonst jeder kommt.

In der Schlange um neun Uhr erzählt einer, dass man sich auch an der Uniklinik testen lassen kann. Zwei Testcenter für fast 750.000 Frankfurter? Was, wenn es nicht mehr nur um die geht, die in letzter Zeit in Italien waren? Schon jetzt warten hier in der Halle mehr als 100 Leute. Dabei sind das nur Eingeweihte. Oder doch auch schon Trittbrettfahrer?

Mehr zum Thema 1/

Jeder bekommt Mundschutz und Plastikhandschuhe. Genug Zeit, das Datenblatt mit Adresse und Anamnese auszufüllen. Und schon mal das Merkblatt der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen zu studieren: „Benutzen Sie bitte keine öffentlichen Verkehrsmittel. Verlassen Sie bis zum Bekanntwerden des Ergebnisses der mikrobiologischen Testung Ihre Wohnung nicht. Begrenzen Sie die Anzahl und Enge Ihrer Kontakte.“

Nach gut einer Stunde Warterei sitzt man dem Arzt gegenüber. Abstrich in Mund und Rachen. „Wenn Sie bis einschließlich Sonntag nichts hören, ist alles in Ordnung.“ Mindestens so lange gilt also das Merkblatt: „Halten Sie sich nach Möglichkeit allein in einem Zimmer auf.“ Geht klar. Denn wer will einem in diesen Zeiten schon näherkommen?