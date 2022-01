Zwillinge aus Frankreich : Igor und Grichka Bogdanoff wenige Tage nacheinander an Covid-19 gestorben

Aktualisiert am

Igor und Grichka Bogdanoff wenige Tage nacheinander an Covid-19 gestorben

Sie stellten sich ihren Landsleuten als Genies vor: Grichka und Igor Bogdanoff waren schillernde Figuren im französischen Fernsehen. Nun starben die Zwillinge im Alter von 72 Jahren an den Folgen ihrer Corona-Infektion.

Schillerten im französischen Fernsehen: Grichka und Igor Bogdanoff bei den Filmfestspielen in Cannes 2013 Bild: AFP

Das schillernde französische Zwillingspaar Grichka und Igor Bogdanoff ist gestorben. Nur sechs Tage nach seinem Bruder erlag Grichka Bogdanoff in einem Pariser Krankenhaus den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Die 72 Jahre alten Zwillinge hatten sich nach Aussagen ihres Anwaltes nicht impfen lassen. Sie seien aber keine Impfgegner gewesen, sondern hatte gehofft, durch ihren gesunden Lebensstil vor der Pandemie geschützt zu sein. Beide waren Mitte Dezember in die Corona-Intensivstation eingewiesen worden.

Berühmtheit erlangten sie im Fernsehen über Science-Fiction-Shows und die pseudowissenschaftliche Sendung „Temps X“. Sie schmückten sich mit einem Doktortitel der Physik und stellten sich den Franzosen als Genies vor. „Mit drei Jahren konnten wir Klavier spielen, mit sechs Auto fahren, mit 14 haben wir das Abitur bestanden, und mit 16 hatten wir den Pilotenschein", lautete ihre Selbsterzählung.

Die in Südfrankreich geborenen Zwillinge behaupteten weiter, eine russische Prinzessin zu ihren Vorfahren zu zählen. In den vergangenen Jahren fielen sie vor allem wegen ihrer gesichtschirurgischen Eingriffe auf, die ihnen das Aussehen von Außerirdischen verliehen.

In einem Interview wies Igor Bogdanoff zurück, Botox zu benutzen oder sich Schönheitsoperationen zu unterziehen. Er sagte, er und sein Bruder würden „experimentelle Methoden“ ausprobieren. So vage wie die Antwort war auch vieles in ihrem Leben. Ihr Doktorvater berichtete, er habe ihnen den Titel nur testamentarisch verliehen, sei sich aber nicht sicher, dass sie zu wissenschaftlicher Arbeit fähig seien.

Ende Januar hätten die Zwillinge sich in einem Betrugsverfahren vor Gericht verantworten müssen. Als Teilnehmer der Sendung „Mask Singer“ sollen sie 2008 einen Millionär um 1,5 Millionen Euro betrogen haben.