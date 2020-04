Hygiene in Schulen : „Es reicht nicht, ein Schild aufzuhängen“

In Nordrhein-Westfalen öffnen die Schulen von Donnerstag an schrittweise wieder, andere Bundesländer wollen bald folgen. Zu den Vorsichtsmaßnahmen, die dabei ergriffen werden, zählt eine altbewährte: das regelmäßige und gründliche Händewaschen. So soll es laut dem Schulministerium von Nordrhein-Westfalen genügend Waschbecken und Seifenspender geben, damit Hände regelmäßig gewaschen werden können.

Doch genau hier sieht Thilo Panzerbieter Mängel. Er ist Geschäftsführer der gemeinnützigen German Toilet Organization (GTO) mit Sitz in Berlin, die sich seit mehr als zehn Jahren für saubere Schultoiletten einsetzt. Gesamtdeutsche Erhebungen lägen zwar nicht vor, aber nach Panzerbieters Erfahrung steht es um Deutschlands Schulklos nicht besonders gut. „Aus unserer Sicht gibt es an vielen Orten einen Investitionsstau oder veraltete Infrastruktur. Viele alltäglich notwendige Dinge wie Seife oder Papier sind nicht vorhanden“, sagt er.

Seine Organisation hat deshalb Bedenken, dass Schulen den nun besonders wichtigen Hygienemaßnahmen nicht ohne weiteres nachkommen könnten. „In Berlin haben wir es zum Beispiel erlebt, dass Schüler mit einem erhöhten Hygieneverständnis in die Schule kamen, die Seife auf den Toiletten aber nicht ausreichte."

Noch nicht mal ein Verb

Die Gründe dafür seien vielfältig. Mal habe sich jemand nicht um Nachschub gekümmert, in einer Ganztagsschule würden oft nur einmal am Tag die Räume gesäubert, Reinigungsfirmen hätten viel zu geringe Kontingente. Doch vor allem sieht Panzerbieter ein grundsätzliches Problem: „Die fehlende Behandlung des Themas in der Schule“. Es werde nicht erklärt, wie bestimmte Produkte oder Geräte genutzt werden müssten. „Wir haben manchmal beobachtet, wie Schüler an einem Seifenspender oder Handtuchhalter etwas zerstören, weil ihnen einfach niemand erklärt hat, wie diese Dinge zu gebrauchen sind.“

In einer Schule, die er nicht mit Namen nennen will, habe er einmal erlebt, wie ein Junge irritiert reagiert habe, als aus dem Seifenspender keine Flüssigkeit, sondern Schaum kam. Dann habe der Junge an einem Handtuchhalter gezerrt, an dem aber eine Lichtschranke befestigt war, durch deren Auslösen das Papier herauskommt. Der Schulleiter habe den Jungen nur verärgert angefahren, er solle aufhören. Es sei also dringend nötig, die Schüler auch in den richtigen Gebrauch der Geräte einzuführen.

Gegründet wurde die GTO 2005 als Reaktion auf den Tsunami im Indischen Ozean. Ziel sei es zunächst gewesen, beim Wiederaufbau sanitärer Anlagen im Katastrophengebiet zu helfen. Panzerbieter, der seit 2008 die Geschäfte führt, erreichten jedoch bald eine Vielzahl von Schreiben aus Deutschland. Daraufhin begann die Organisation, ihr Engagement auf Deutschland auszudehnen. Sie stellt ihre Konzepte zur Selbsthilfe und ihr Wissen Schulen zur Verfügung und versucht, das Thema auch in die Politik einzubringen. Gar nicht so leicht: Das Thema Toilette sei einfach zu tabuisiert, sagt Panzerbieter. Der Mensch habe Bedürfnisse, die offen angesprochen würden, aber für den Gang zur Toilette gebe es noch nicht einmal ein gesellschaftsfähiges Verb.

Thema Hygiene im Lehrplan?

Die GTO hat deshalb den Wettbewerb „Toiletten machen Schule“ ins Leben zu rufen. Er hat bisher zweimal stattgefunden, zuletzt 2018/19. In Teams sollten die Schüler sich Gedanken machen, welche Hygiene-Probleme es gebe und was deren Ursachen seien. Anschließend sollten sie Ideen für eine dauerhafte Verbesserung entwickeln. Häufig hätten die Schüler dabei vorgeschlagen, das Thema Hygiene in den Lehrplan aufzunehmen und in verschiedene Fächer zu integrieren, berichtet Projekt-Koordinatorin Svenja Ksoll. Viele Schulen hätten Toiletten-AGs gebildet, in denen sich neben Schülern auch Lehrer, Hausmeister und Eltern engagierten. Wichtig sei es, dass die Schüler dabei auch immer selbst Verantwortung übernähmen und die Konzepte langfristig wirkten. Eine Herangehensweise, die auch in der Corona-Krise helfen könnte, glaubt Ksoll.

Trotz seiner deutlichen Kritik sieht Panzerbieter auch eine Chance in der Krise für die Hygiene-Situation an deutschen Schulen. Diese bekomme nun mehr Aufmerksamkeit. Schulen müssten jetzt erst recht das Thema Schultoilette und Hygiene offen ansprechen. „Es reicht nicht, ein Schild aufzuhängen mit der Aufschrift: Wasch dir die Hände“, sagt Panzerbieter. Lehrer und Schüler müssten stattdessen gemeinsam darüber reden. „Ich sehe eine gute Gelegenheit, jetzt endlich etwas nachzubessern.“