Hotelier aus Bali im Interview : „Warum sollen wir die Bungalows leer stehen lassen?“

Herr Thom, wegen der Corona-Krise hat die Bundesregierung eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen ausgesprochen. Deutsche Urlauber sollen zurückgeholt werden. Sie haben auf Facebook schon vorher angeboten, dass Touristen kostenlos in ihrem Tauchresort wohnen dürfen. Warum?

Wir haben durch das Coronavirus massive Einbrüche bei den Buchungen und eine Menge Stornierungen. Das heißt, wir werden definitiv nicht voll im April. Wir haben jetzt gerade Gäste hier, die wirklich Probleme hatten mit der Buchung und fast nicht wussten, ob sie zurückkommen oder nicht. Da hatten wir die Idee, wenn es mehrere Leute trifft, warum sollen wir dann die Bungalows leer stehen lassen, wenn wir sie im Prinzip auch den Leuten anbieten können, bis die ihre Situation gelöst haben und wieder nach Hause kommen können.

Aber ist das nicht wirtschaftlicher Selbstmord, einfach Übernachtungen zu verschenken?

Nicht wirklich. Für April gehen wir eigentlich komplett von Leerstand aus. Aber wir müssen den Resort-Betrieb ohnehin am Laufen halten. Wenn man zum Beispiel die Küche herunterfährt und dann wieder hochfahren muss, entstehen Kosten. Die Angestellten kriegen ihren Lohn weiter. Die Kosten habe ich also so oder so. Der Hintergedanke ist natürlich auch, dass wir dadurch nebenher einen guten Namen bekommen.

Haben Sie denn keine Angst, dass die Menschen, die schon auf Bali sind, das Angebot für einen billigen Urlaub missbrauchen?

Ich glaube das nicht. Ich denke, dass es wenig Leute gibt, die so etwas ausnutzen. Gerade in so einer Situation. Ich glaube eigentlich nicht an so viel Schlechtes im Menschen.

Von wie vielen Bungalows reden wir?

Wir haben zehn Bungalows, davon sind derzeit drei belegt. Aber es wird dann im April wahrscheinlich komplett leer werden.

Wie wird das Angebot bisher angenommen?

Ich habe es am Montag erst reingestellt. Bisher war ich sehr überrascht von der Resonanz auf Facebook, wo das sehr rumgegangen ist. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Wir haben allerdings noch niemanden, der das in Anspruch genommen hat.

Vielleicht ein gutes Zeichen, dass die meisten Touristen doch noch eine Bleibe haben?

Ja. Aber ich glaube, die Situation wird noch eine Weile andauern. Ich denke schon, dass da noch etwas kommt.

Und wie gestresst sind jetzt die Gäste, die da sind, von der sich entwickelnden Situation?

Das ist unterschiedlich. Wir hatten einen Gast, der wirklich nach Hause musste, weil er sich um seine Mutter gesorgt hat, die zur Risikogruppe gehört. Der war sehr gestresst und ist glücklicherweise heute, am Dienstag, zum Flughafen abgereist. Andere sind da sehr relaxt und sagen: „Okay, dann bleiben wir eben etwas länger hier, bis sich die Sache entspannt hat.“ Das hängt wirklich davon ab, wie sehr die Leute eingebunden sind zu Hause.

Konnten Sie den Mann auch unterstützen?

Der hat das alleine hinbekommen. Wir können auch gar nicht helfen. Das große Problem mit Umbuchen besteht darin, dass die ganzen Hotlines überlastet sind. Sie erreichen gar keinen Ansprechpartner. Ich denke schon, dass es dann ein paar Leute trifft, die wirklich nicht mehr zurückkommen und ein paar Tage gestrandet sind.

Ist die Deutsche Botschaft da in irgendeiner Weise involviert?

Wir haben die nicht kontaktiert. Aber wir haben auch nicht das Gefühl, dass wir in einer Notsituation sind. Hier bei uns fühlt es sich nicht so an.

Es sind in Indonesien bisher auch nur etwas mehr als 130 Fälle gemeldet. Aber da gibt es wohl auch Zweifel an der Verlässlichkeit der Zahlen.

(Lacht) Keine Ahnung. Da möchte ich eigentlich gar nichts zu sagen, weil ich das nicht einschätzen kann. Es ist so, dass das Gesundheitssystem bei weitem nicht so gut ist wie etwa in Singapur. Wenn die hier viele Fälle bekommen, dann haben die auch wirklich ein Problem. Der Gouverneur hat gesagt, sie können nicht auf Bali testen, sämtliche Proben werden nach Jakarta geschickt. Das ist von der Logistik her ein enormer Aufwand.

Wie ist Situation sonst auf Bali mit Bezug auf das Virus und die Folgen?

Soweit liegt es bei uns eigentlich im normalen Bereich. Die Schulen haben allerdings zu, unsere Kinder sind zu Hause. Und es ist eh weniger los, weil die chinesischen Touristen schon länger nicht mehr kommen.

Wie gehen die Indonesier mit dem Virus um?

Unsere Mitarbeiter haben schon Angst. Die Indonesier sind schnell in Panik zu versetzen. Aber dafür sind sie eigentlich noch sehr ruhig. Es kommen noch alle zur Arbeit. Sie haben auch verstanden, wie sie sich zu verhalten haben. Wir haben überall Händedesinfektionsmittel hingestellt.

Was hat sie eigentlich vor 13 Jahren nach Bali verschlagen?

Mein Vater lebt seit 25 Jahren auf der Nachbarinsel Java. Dadurch war ich sehr oft im Urlaub hier. Die Sache hat sich über die Zeit entwickelt, weil ich dann Tauchen gelernt und angefangen habe, das Resort hier aufzubauen. Meine Frau Yeni ist außerdem Indonesierin. Sie ist die Direktorin der Firma, wir treffen alle Entscheidungen im Resort zusammen.

Teilen Sie die Einschätzung der Bundesregierung, die vor weltweiten Reisen warnt?

Momentan würde ich von Reisen nach Bali eher abraten. Die Situation bleibt definitiv die nächsten drei, vier Wochen sehr schwierig, so dass man eventuell gar nicht mehr zurückkommt.