Trotz Corona im Ausland : Homeoffice im Camper

Als „halblegal“ bezeichnet Lasse Ortmann scherzhaft das, was er und seine Mitreisenden in Australien für einige Tage getan hatten. „Das sagt man, glaube ich, wenn man weiß, dass es eigentlich illegal ist“, erzählt der 29 Jahre alte Deutsche am Telefon aus Australien. Nachdem das Land eine Ausgangssperre und andere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erlassen hatte, fanden sich der Urlauber und eine kleine Gruppe befreundeter Rucksackreisender plötzlich ohne Hotelzimmer wieder – und ohne Chance, legal auf einem Campingplatz unterzukommen. Für kurze Zeit war Ortmann quasi obdachlos. „Wir hatten eigentlich nur noch eine Möglichkeit, die hieß: Ab in den Wald und wild campen. Da haben wir unsere Zelte aufgeschnallt, sind in den Wald gefahren und haben da unser Lager aufgeschlagen“, sagt Ortmann.

Der Deutsche war wie viele andere Urlauber auch von der sich rasch entwickelnden Situation überrumpelt worden. „Ich war zwei Wochen auf Bali, und als wir zurückgekommen sind, war das genau diese extreme Woche, in der das alles hochgefahren wurde.“ Danach verbrachte er zwei Wochen in Selbstisolation mit seiner neuen Reisegemeinschaft in einem Airbnb-Haus in der westaustralischen Stadt Perth. Unterdessen verschärfte die Regierung ihre Warnungen an ausländische Touristen, rasch die Heimreise anzutreten. „Bis es dann so weit war, dass ich tatsächlich darüber nachgedacht habe, ob es vielleicht richtig wäre, nach Hause zu fliegen, waren die ganzen Flugtickets schon so exorbitant teuer, dass ich das nicht mehr stemmen konnte“, sagt der Weltreisende aus dem norddeutschen Ratzeburg.