Kinderimpfung : Werden auch die Kleinsten bald vor Corona geschützt?

Gibt es schon einen Covid-19-Impfstoff, der Kinder unter zwölf Jahren gegeben werden kann?

Eva Schläfer Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Nein, noch ist kein Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren entwickelt und zugelassen, aber die gute Nachricht ist: Zumindest die Hersteller BioNTech/Pfizer und Mo­derna arbeiten mit Hochdruck daran, dass auch die Kleinsten bald durch einen Piks geschützt werden können.

Wann kommt ein zugelassener Impfstoff?

BioNTech/Pfizer wie Moderna haben wohl schon vor Monaten begonnen, Studien auch an jüngeren Kindern durchzuführen – genaugenommen bei Kindern im Alter von sechs Monaten bis elf Jahren. Von Pfizer und BioNTech heißt es, sie erwarten, dass die endgültigen Ergebnisse sehr bald, bis September, vorliegen werden. Je nachdem, was diese zeigten, könnte es schon rasch „zu einer Notfallzulassung in den USA oder einer Änderung der bedingten Marktzulassung in der EU“ kommen. Das allerdings gilt nur für Kinder im Alter von zwei bis elf Jahren. Zuverlässige Daten für Kinder unter zwei Jahren wird es voraussichtlich erst Ende des Jahres geben. Von Moderna gibt es bisher keine genauen Zeitangaben, wann mit Daten zu rechnen ist.

Handelt es sich um andere Impfstoffe oder nur andere Dosierungen?

Es handelt sich um dieselben mRNA-Impfstoffe, die auch Erwachsene bekommen; allerdings muss die Dosierung an die Körpergröße und das Immunsystem jüngerer Kinder angepasst werden. Und Kind ist nicht gleich Kind. Deshalb gibt es innerhalb dieser Altersgruppe auch drei verschiedene Aufteilungen (sechs Monate bis zwei Jahre/zwei bis unter fünf Jahre/ fünf bis zwölf Jahre).

Rolf Hömke vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller sagt: „Die Unternehmen rechnen zuerst – auf Basis von Erfahrungswerten – aus, welche Dosis für Kinder in diesem Altersabschnitt passen könnte. Das heißt, welche Menge ruft eine ausreichende Immunreaktion hervor und verursacht gleichzeitig keine unnötig schweren Nebenwirkungen. Dann werden diese Dosierung und eine etwas höhere und eine etwas niedrigere mit sehr wenigen Probanden getestet. Nachdem die beste Dosierung ermittelt ist, werden in weiteren Studienphasen damit noch mehr Probanden geimpft.“ Im Fall von BioNTech/Pfizer nehmen an der Studie amerikanische, finnische, spanische und polnische medizinische Einrichtungen teil.

Bekommen Kinder auch zwei Dosen?

Solange keine Daten vorliegen, kann man dazu nicht viel sagen. Aber sehr wahrscheinlich wird es so kommen. Fast alle Impfstoffe müssen mindestens zweimal gegeben werden, damit sie gut wirken. Das hat mit der Funktionsweise und den Abwehrmechanismen des Immunsystems zu tun.

Warum dauert es so viel länger, eine Impfstoffdosierung für Kinder zu finden?

So viel länger dauert es gar nicht. Man hat nur einfach später damit begonnen, Kinder überhaupt in die Studien aufzunehmen. „Erst dann, wenn für gesunde Erwachsene aussagekräftige Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit eines Impfstoffs vorliegen, beginnt man schrittweise mit den klinischen Prüfungen bei den vulnerablen Gruppen, zuerst bei Jugendlichen und schließlich bei Kindern“, sagt Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts. Kinder stehen in unserer Gesellschaft unter einem besonderen Schutz und sollen bei medizinischen Maßnahmen so wenigen Belastungen ausgesetzt werden wie möglich. Deshalb muss man mit klinischen Studien bei Kindern sehr vorsichtig sein, so dass diese für Unternehmen deshalb aufwendiger sind.