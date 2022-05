Neues Krankheitsbild : Verursacht Corona Hepatitis bei Kindern?

Aktualisiert am

Seit Wochen steigt weltweit die Zahl akuter ­Leberentzündung bei Kinder mit schwerem Verlauf. Die WHO untersucht jetzt auch einen ­Zusammenhang zu Corona.

Wäre es nicht so besorgniserregend, könnte man glatt von einem Medizinkrimi sprechen, der immer brisanter wird. Seit einigen Wochen beobachten Pädiater weltweit bei Kindern unter 16 Jahren ein gehäuftes Auftreten von Leberentzündungen, die bei vielen von ihnen so schwer verlaufen, dass sie zum Tod oder einer Lebertransplantation führen.

Ursache noch unbekannt

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Waren vor zwei Wochen noch rund 200 Fälle bekannt, spricht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in dieser Woche von mindestens 348 Fällen aus zwanzig verschiedenen Ländern. Dabei sind bisher die meisten Erkrankungen in England und den USA aufgetreten.