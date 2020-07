Hendrik Streeck im Interview : „Wir brauchen Szenarien für den Fall, dass es keinen Imfpstoff geben wird“

Hendrik Streeck ist Direktor des Institut für Virologie an der Uniklinik in Bonn. Bild: dpa

Herr Streeck, Union Berlin will in der neuen Saison wieder im vollen Stadion spielen. Alle Besucher sollen zuvor einen Corona-Test absolvieren. Ähnliche Konzepte werden in der Veranstaltungsbranche diskutiert. Was halten Sie aus medizinischer Sicht davon?

Nichts, was im Moment gemacht werden kann, ist wirklich ideal. Aber man muss jetzt auch mal pragmatisch sein. Es wird zu viel darüber geredet, was nicht gut ist, und zu wenig darüber, wie eine Lösung aussehen könnte. Das Virus ist Teil von unserem Alltag geworden, wir werden es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht loswerden. Auch wenn man über solche Wege vielleicht nicht alle Infektionen unterbinden wird, vermeidet man doch den Großteil.

Halten Sie es für möglich, dass der Gesetzgeber solche Massentest-Veranstaltungen perspektivisch erlaubt? Oder ist die Angst vor lokalen Ausbrüchen zu groß?

Wenn der Gesetzgeber solche Ansätze, bei denen die Veranstalter ja auch mitdenken, kategorisch ablehnt, dann muss man auch klar sagen, dass solche Veranstaltungen verboten bleiben. Letztlich muss es eine Richtschnur geben, wie man verschiedene Bereiche der Öffentlichkeit wieder zum Leben erweckt. Da setze ich darauf, dass auch die politischen Entscheider mit einem pragmatischen Blick an neue Ansätze herangehen.

Wie zuverlässig sind Schnelltests überhaupt? Ein neuer Test der Uni Bielefeld soll schon nach 16 Minuten ein Ergebnis liefern, was Begehrlichkeiten bei Veranstaltern weckt.

Wissenschaft liefert keine Schwarzweiß-Antworten. Jeder Test hat einen Fehlerbereich, kann falsch positiv oder falsch negativ ausfallen. Das passiert natürlich häufiger, wenn wir in einem Niedrigprävalenzgebiet sind. Das sind statistische Fallstricke, in die man sich da begibt. Die Schnelltests sind häufig auf PCR-Basis, was eine gewisse Präzision garantiert, haben aber den Nachteil, dass sie im Labor durchgeführt werden müssen. Das gilt auch für den Test der Uni Bielefeld, der kann nicht einfach „on the go“ gemacht werden. Eine größere Hoffnung habe ich in Tests zur Erkennung von Antigenen, in denen man das Virus selbst bereits im Abstrich nachweisen kann.

Was bedeutet das für das Restrisiko solcher Schnelltests?

Solche absoluten Aussagen lassen sich nicht treffen. Es kommt zwar sehr selten vor, aber rein theoretisch kann ein Test beim ersten Abstrich positiv, beim nächsten negativ und dann wieder positiv sein. Das ist nicht wie ein Schwangerschaftstest, der eindeutiger angibt, ob jemand schwanger ist oder nicht. So funktionieren diese Tests nicht. Um es überspitzt zu formulieren: Man kann sich im Testzentrum anstecken und zwei Tage später infektiös sein. Daher muss man auch Massentests ein wenig kritisch sehen, weil sie ein trügerisches Gefühl von absoluter Sicherheit vermitteln können.

Solche Massentest-Konzepte sollen die Zeit überbrücken, bis der Impfstoff da ist. Aber was ist, wenn der gar nicht kommt oder nicht so gut wirkt wie erhofft?

Es ist wichtig, auch Szenarien zu entwerfen für den Fall, dass es vielleicht keinen Impfstoff geben wird. Diese Annahme basiert auf der Tatsache, dass man bisher für keines der verschiedenen Coronaviren einen Impfstoff gefunden hat. Das gleiche gilt auch für die größten infektiologischen Killer der Welt: Malaria, Dengue, Tuberkulose, HIV. Genauso für Influenza müssen wir in jedem Jahr einen neuen Impfstoff entwickeln. Es gibt keinen Universalimpfstoff. Wir werden es in der Bevölkerung nicht schaffen, alle Sars-CoV-2 Infektionen zu unterbinden, und es stellt sich die Frage, ob das überhaupt sinnvoll und notwendig ist.

Warum?