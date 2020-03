Grenzkontrollen wegen Corona : Kurzschlüsse in Zeiten der Krise

Grenzkontrollen am Übergang in Kreuzlingen am 16. März 2020 Bild: dpa

Dass das Jahr 2020 keine Wiederholung von 2015 sei, haben kürzlich Politiker fast aller Parteien versichert. Gemeint war der Umgang mit der zugespitzten Situation an der türkisch-griechischen Grenze. Man will diesmal das Signal an die Flüchtlinge vermeiden, dass die Grenzen nach Europa und Deutschland für sie offen stünden. In der Bundesregierung ist man sich offenbar sogar einig, dass es im Extremfall sogar Zurückweisungen an den deutschen Grenzen geben könnte – dieses Thema hatte noch vor knapp zwei Jahren zu einem heftigen Streit zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU geführt.

Wenige Tage später ist der Vergleich zwischen 2015 und 2020 schon wieder da. Und auch dieses Mal geht es um den Schutz der Grenzen, aber der Kontext ist ein anderer. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte am Sonntagabend angekündigt, dass zur Eindämmung des Corona-Virus von Montagmorgen an die Bundespolizei an den Grenzen zu Schweiz, Österreich, Frankreich, Luxemburg und Dänemark kontrolliere und Ausländer ohne triftigen Grund nicht nach Deutschland einreisen dürften. Alexander Gauland, der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, lobte die Entscheidung als „absolut richtig“. Und er ergänzte: „Die Bundesregierung bestätigt mit ihrer überfälligen Entscheidung, was wir seit der Flüchtlingskrise 2015 immer gesagt haben: Natürlich ist es möglich, die deutschen Grenzen zu kontrollieren, um die illegale Einwanderung von Ausländern zu verhindern.“ Nun sei endlich „ein für alle Mal geklärt“: Keine Bundesregierung werde je wieder eine „unverantwortliche Politik der offenen Grenzen“ damit begründen können, dass eine Kontrolle unmöglich sei.