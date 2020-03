Grenzgebiet zu Frankreich : „Das Virus kennt keine Grenzen“

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

In Baden-Württemberg verstarb schon am 4. März ein 67 Jahre alter Mann aus dem Rems-Murr-Kreis, der mit seiner Frau an den Fastentreffen teilgenommen hatte. Der Leichnam war erst im Nachhinein auf Corona untersucht worden. Seine 70 Jahre alte Frau wird seit einer Woche intensivmedizinisch betreut. In Frankreich sind fast alle Regionen von den Pfingstchristen-Fällen betroffen. Etliche Teilnehmer kamen auch aus der Schweiz und aus Deutschland. „Das Krisenmanagement in dieser Epidemie sollte durch enge Kooperationsbereitschaft geprägt sein, besonders im grenznahen Bereich“, mahnte die französische Botschaft.

In Freiburg, in Südbaden und auch in der baden-württembergischen Landesregierung verfolgt man die Entwicklung der Corona-Pandemie im Elsass seit Tagen mit großer Sorge und auch einer gewissen Verärgerung. Angeblich sei es den französischen Behörden nicht gelungen, Kontakte von infizierten Personen dauerhaft zu verfolgen. Weil auch in Südbaden die Sorge wuchs, dass bei einem weiteren Anstieg der Zahl der Infizierten das Gesundheitssystem kollabieren könnte, traten die Stadt Freiburg und die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Ortenau, Emmendingen und Lörrach am Freitag die Flucht nach vorn an: „Wir müssen alles tun, damit wir nicht oder zumindest nicht schnell auch Risikogebiet werden“, sagte Stefan Breiter (CDU), der für öffentliche Ordnung zuständige, beigeordnete Bürgermeister Freiburgs.

Deshalb entschied man, alle Veranstaltungen mit mehr als fünfzig Teilnehmern zu verbieten. „Wir haben Sorgen, dass unser Gesundheitssystem an Grenzen stößt, wenn wir das Tempo, mit dem sich das Virus verbreitet, nicht minimieren.“ Theater, Bäder und öffentliche Einrichtungen wie Museen und das Planetarium werden ebenfalls geschlossen. Für noch wichtiger als diese lokalen Maßnahmen halten die Politiker in Südbaden aber die Verstärkung der Grenzkontrollen auf deutscher Seite. Die Landrätin für Breisgau-Hochschwarzwald, Dorothea Störr-Ritter (CDU), sagte in einer Pressekonferenz am Freitag in Freiburg: „Ich hoffe, dass noch heute die amtliche Anweisung kommt, die Grenzkontrollen weiter auszuweiten.“ Es müsse Gesundheitskontrollen geben und Corona-Verdachtsfälle müssten künftig nach Frankreich zurückgeschickt werden.

Vor allem am Wochenende besuchen Franzosen gern die großen Supermärkte in Deutschland. Viele Kommunalpolitiker ärgert, dass die sonst gern gesehen Gäste ihr Verhalten trotz der dramatischen Lage nicht geändert hätten. „Alle Bürger müssen ihr soziales Kontaktverhalten prüfen, es geht nicht mehr darum, mit einer Salami-Taktik an einer Schraube zu drehen“, sagte Störr-Ritter. Nach der Sondersitzung der grün-schwarzen Landesregierung kündigte der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) stärkere Maßnahmen an; es werde spürbare Einschränkungen im Grenzverkehr geben.