Gesundheitsamt bestätigt : Corona-Ausbruch nach Gottesdienst in Frankfurt

Corona-Ausbruch nach Gottesdienst in Frankfurt

Bei einem Gottesdienst einer Baptisten-Gemeinde hat sich offenbar eine größere Zahl an Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das gesamte Rhein-Main-Gebiet ist betroffen.

Gläubige in einem Gottesdienst (Archivbild) Bild: dpa

Bei einem Gottesdienst der Evangeliums-Christen-Baptisten-Gemeinde in Frankfurt hat sich eine größere Zahl Menschen mit dem Coronavirus infiziert, wie der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamts Frankfurt, Antoni Walczok, der „Frankfurter Rundschau“ bestätigte. Demnach sind Gläubige aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet betroffen. Wie viele Personen genau infiziert sind, konnte Wolczok nicht sagen: „Es handelt sich um ein sehr dynamisches Geschehen.“

Der stellvertretende Vereinsvorsitzende der betroffenen Gemeinde, Wladimir Pritzkau, äußerte sich ebenfalls zu dem Vorfall. „Wir haben alle Versammlungen abgebrochen. Gottesdienste gibt es jetzt nur noch online“, so Pritzkau am Samstag. „Bei uns ist es eine schwierige Lage.“

Die genaue Zahl der Betroffenen konnte Pritzkau nicht nennen. Die meisten seien zu Hause, sechs befänden sich in Krankenhäusern. Der Leiter des Gesundheitsamtes der Stadt Frankfurt, René Gottschalk, wollte den Fall weder bestätigen noch dementieren: „Ich bin Arzt und unterliege der Schweigepflicht.“

Wie viele Besucher zu dem Gottesdienst gekommen waren, könne er „nicht genau sagen“, meinte Pritzkau. „Bei uns sind aber alle Regeln eingehalten worden.“ Es habe Desinfektionsmittel gegeben, der vorgeschriebene Abstand sei beachtet worden.

Der Corona-Ausbruch betrifft laut „Frankfurter Rundschau“ Landkreise wie den Wetterau-, den Hochtaunuskreis oder den Main-Kinzig-Kreis. Demnach sollen im Main-Kinzig-Kreis allein in Hanau 16 Personen positiv getestet worden sein, die dem Cluster zugeordnet werden.

Der Gottesdienst in der Gemeinde fand am 10. Mai statt und war zu diesem Zeitpunkt erlaubt. Eine Registrierungspflicht für Besucher bestand, anders als in Restaurants, nicht. Es bestehen die üblichen Abstands-Regeln (1,5 Meter Mindestabstand) sowie die Pflicht zu anderen Hygiene-Maßnahmen wie das Bereitstellen von Desinfektionsmitteln.