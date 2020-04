Genesene berichten von Corona : „Es ging um Leben und Tod, aber Angst hatte ich nie“

„Gott, sind wir alle froh, dass es Ihnen jetzt wieder so gutgeht.“

Bürokaufmann, 48, aus Unterfranken

Wo ich mich angesteckt habe, weiß ich nicht. Bei einer Schulung, bei einem Fest? Im Ausland bin ich nicht gewesen. Am 5. März bekam ich Fieber, nahm Ibuprofen, es wirkte zunächst, aber am nächsten Tag kam das Fieber zurück, und es wirkte schon weniger gut. Am übernächsten Tag wirkte es noch weniger, dann gar nicht mehr. Das Fieber stieg nun jeden Abend auf um die 40 Grad. Nach fünf Tagen rief ich meinen Hausarzt an; ich hatte erhöhte Entzündungswerte. Von dem Moment an machte ich mir Sorgen, ich dachte an Krebs oder Herzkomplikationen. Er schickte mich zu einer näheren Untersuchung ins Krankenhaus.

Die erste Klinik, an die ich mich wandte, war überfüllt. Die zweite, in derselben Universitätsstadt, auch. Dort hatten sie nur ein Bett auf dem Gang für mich. Also bin ich wieder nach Hause. Nach einem weiteren Gespräch mit meinem Hausarzt ging ich dann in ein kleineres Kreiskrankenhaus. In die Notaufnahme, mit der Bitte, meine Lunge zu röntgen. Als man mich geröntgt hatte, führte mich ein Arzt in voller Schutzkleidung sofort wieder raus, in einen Container, der als Isolier-Büro diente: Schreibtisch, zwei Stühle, eine Liege. Meiner Frau und mir überreichte er Atemmasken. Er sagte, ich hätte eine mittelschwere Lungenentzündung.

Aus dem Container wurde ich in ein Isolierzimmer geschoben. Das war am 13. oder 14. März, wann genau, weiß ich nicht mehr. Mir wurde eine Speichelprobe abgenommen, der Test war positiv, und der Arzt sagte, ich sei der erste stationäre Coronapatient im ganzen Landkreis. Zu dem Zeitpunkt war mir das egal, ich hatte genug mit mir selbst zu tun. Weil mein Blut nicht genug mit Sauerstoff gesättigt war, wurde ich am nächsten Tag mit dem Krankenwagen in die Uniklinik Würzburg gebracht. Weil die dort bessere Beatmungsgeräte hätten – das erfuhr ich aber erst später. Mir war das zu dem Zeitpunkt ganz recht beziehungsweise egal, ich dachte einfach nur: Die werden mich da auf jeden Fall wieder hinkriegen.

Der Ernst der Lage war mir nicht mal ansatzweise bewusst

Wie es mir ging? Eigentlich hatte ich die ganze Zeit nur sehr hohes Fieber. Keine Atemprobleme, keine Schmerzen, nicht mal Angst. Bloß schlapp und genervt war ich, vom Fieber. Es war mittlerweile seit fünf Tagen immer um die 40 Grad. Der Ernst der Lage war mir jedenfalls nicht mal ansatzweise bewusst. Was mit mir geschah, als ich in der Uniklinik ankam, weiß ich nicht mehr. Ich bekam nur noch mit, dass ich auf die Intensivstation gebracht wurde. Ich vermute, ich war danach nicht mehr bei Bewusstsein, obwohl die Pfleger im Krankenwagen noch nett mit mir geplaudert hatten. Sie hatten mir erzählt, wo wir gerade so langfahren.

Eines Morgens bin ich dann wieder aufgewacht. Ich fühlte mich, als hätte ich ganz normal eine Nacht lang durchgeschlafen. Und ich hatte kein Fieber mehr, war bloß noch leicht erschöpft. Aber ich spürte dann schnell: Ich war voll verkabelt, alles voller Infusionen, und hatte eine Atemmaske auf. Eine Schwester stand an meinem Bett und fragte: „Wissen Sie, welcher Tag heute ist?“ Ich kam nicht drauf, da sagte sie: der 18. März. Vielleicht sagte sie auch: der 19. März. Ich weiß es nicht mehr. Ich wunderte mich nur, dass sie voll maskiert war, ihr ganzer Körper war geschützt, nur die Augen guckten raus. Auf ihrem Helm stand ihr Name. Es war wie in einem Science-Fiction-Film, und ich bekam das Gefühl, dass ich Probleme haben könnte. Aber ein Arzt, ebenfalls im Schutzanzug, kam an mein Bett und murmelte: „Das hab ich doch ganz gut wieder hingebracht.“ Er meinte mich, und das beruhigte mich. Angst hatte ich wirklich nie.