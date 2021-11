Steigende Infektionszahlen : Lauterbach fordert drastische Strafen bei Verletzung von 2-G-Kontrollen

Aktualisiert am

Politiker appellieren an Restaurant-Betreiber, die 2-G-Regeln hart durchzusetzen. Für Wirte, die den Impfstatus ihrer Kunden nicht überprüfen, fordert SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach drastische Maßnahmen wie Zwangsschließungen.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen appelliert der Präsident des Deutschen Landkreistages (DLT), Reinhard Sager, an die Gastronomie- und Veranstaltungsbranche, geltende Regeln strenger zu kontrollieren. „Die Sorge, mögliche Kunden zu verlieren, sollte deutlich geringer sein als die Sorge vor den Konsequenzen, die drohen, wenn weiterhin nur ein kleiner Teil dieser Kontrollpflichten umfassend erfüllt wird. Denn dann drohen weitere Restriktionen, auch Bußgelder und am Ende womöglich ein teilweiser Lockdown“, sagt Sager der Zeitung Rheinische Post. Der Staat könne nicht eine umfassende Kontrolle aller Corona-Regeln in den unterschiedlichen privaten Bereichen gewährleisten.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sprach sich in diesem Zusammenhang für drastische Strafen aus, sollten Corona-Zugangsregeln für Geimpfte und Genesene (2G) nicht kontrolliert werden. „Das muss ganz streng kontrolliert werden. Wenn beispielweise ein Restaurant 2G nicht kontrolliert und das fällt dann auf, dann führt das zu sechs Wochen Schließung“, forderte Lauterbach in der ARD-Sendung „Maischberger. Die Woche“.

Der SPD-Politiker betonte: „Ohne den Mut, ganz drastisch und auch mit harten Kontrollen flächendeckend 2G einzuführen, werden wir diese Welle nicht in den Griff bekommen.“

Lauterbach und die FDP-Gesundheitsexpertin Christine Aschenberg-Dugnus sprachen sich zudem dafür aus, dass Arbeitgeber künftig den Impfstatus ihrer Beschäftigten abfragen dürfen. Zum Auskunftsrecht werde es noch eine Vorlage für den Bundestag geben, kündigten die beiden möglichen Koalitionspartner an. Er sei der Meinung, „dass es in dieser katastrophalen Situation das Auskunftsrecht geben muss“, sagte Lauterbach.