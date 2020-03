Coronavirus in Italien : Schluss mit italienischer Lebensart?

Für den italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte ist es schon fast zur Gewohnheit geworden: Dekrete von beispielloser Tragweite zum Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus verkündet er mitten in der Nacht. Am frühen Sonntagmorgen gegen zwei Uhr hatte er die gesamte Region Lombardei sowie 14 weitere Provinzen in Nord- und Mittelitalien – einschließlich Venedig – zum Sperrgebiet erklärt. Am späten Montagabend gegen 22 Uhr wurde dann mit dem nächsten Dekret die „rote Zone“, in welcher bis zum 3. April erhebliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens und des Rechts auf Bewegungsfreiheit gelten, auf ganz Italien ausgedehnt. Die aufs ganze Land ausgeweiteten Bestimmungen traten am Dienstag in Kraft.

Am Dienstagmorgen hieß es auf den Titelblättern der Zeitungen: „Alle nach Hause“, „Italien schließt“ oder „Alles zugesperrt (aber wirklich)“. Dass das so kommt, ist allerdings zweifelhaft. Jedenfalls war das erste Dekret von Sonntagnacht, das für immerhin gut 16 Millionen Italiener galt, so gut wie folgenlos geblieben. Darin heißt es unter anderem: „Jede Ortsveränderung natürlicher Personen, das Betreten und das Verlassen sowie die Bewegung innerhalb des Gebiets, ist zu vermeiden.“ Durchgesetzt wurde die Bestimmung kaum. Der Personenverkehr per Auto, Bus und Bahn, in das Sperrgebiet hinein, aus diesem heraus sowie innerhalb der „roten Zone“, floss unbeeinträchtigt.

So war es seit Sonntagmorgen möglich, mehrere Mal mit dem Auto in das Sperrgebiet Lombardei hinein- und wieder herauszufahren, die „rote Zone“ der Provinz Venedig in der Region Venetien zu besuchen, sie wieder zu verlassen und ist abermals in diese einzureisen, ohne jemals kontrolliert worden zu sein: weder auf der mautpflichtigen Autobahn, noch an den Zahlstellen, noch auf irgendeiner untergeordneten Straße beim Passieren der imaginären Linie zwischen „roter Zone“ und nicht gesperrtem Gebiet. Auf den Bahnhöfen im Sperrgebiet erteilten die stets freundlichen Zugbegleiter auf den Bahnsteigen die Auskunft, von Personenkontrollen oder gar Restriktionen sei ihnen nichts bekannt: Alles laufe nach Fahrplan.

Medienberichten zufolge haben seit Sonntag mehr als 20.000 Menschen die eigentlich gesperrte Lombardei verlassen – die meisten in Richtung Süden, wo die einschlägigen Einschränkungen des Notstandsdekrets erst am frühen Dienstagmorgen in Kraft traten.

Und jetzt ist ganz Italien, vom Brenner bis nach Palermo, Sperrgebiet. Wird sich nun bei 60 Millionen Italienern durchsetzen lassen, was 16 Millionen Italiener fidel ignoriert hatten? Zu den weiteren Bestimmungen des Dekrets gehört die Verlängerung der ursprünglich bis 15. März befristeten Schließung aller Bildungseinrichtungen – von Kindertagesstätten über Schulen bis zu Universitäten – bis zum 3. April. Bis mindestens zu diesem Zeitpunkt bleiben auch alle Kinos und Theater, alle Museen und Ausstellungen, außerdem Diskotheken und Tanzclubs, alle Spielhallen und Fitnessstudios geschlossen. Alle Sportveranstaltungen, eingeschlossen die zuletzt ohne Publikum ausgetragenen Spiele der höchsten Fußball-Profiliga Serie A, sind abgesagt.

Bars und Restaurants dürfen nur von sechs bis 18 Uhr geöffnet sein. Ausschank und Konsum am Tresen sind grundsätzlich untersagt, es darf nur an Tischen serviert werden, sofern gewährleistet ist, dass die Gäste im Abstand von mindestens einem Meter voneinander plaziert sind. In Mestre nahe Venedig setzte die örtliche Polizei am Sonntagabend immerhin diese Bestimmung durch: Dem Betreiber einer Bar, die noch um 19.30 Uhr geöffnet hatte, machten die Beamten klar, dass er sofort zu schließen habe. Beim nächsten Verstoß werde es teuer. Auch Verstöße gegen die Einschränkung der Bewegungsfreiheit sollen grundsätzlich geahndet werden, mit einer Geldstrafe von 206 Euro oder sogar mit Freiheitsentzug bis zu drei Monaten. Ausgenommen von den Einschränkungen ist grundsätzlich der Waren- und Güterverkehr, Lastwagen und Lieferwagen dürfen uneingeschränkt verkehren. Aber auch Privatpersonen, die bei Stichproben der Sicherheitskräfte nach dem Grund für ihre Reise oder ihres Unterwegsseins befragt werden, können sich mittels einer Selbstauskunft eine Sondergenehmigung erteilen. Auf dem von der Regierung veröffentlichten Formblatt, das die Kontrollposten in ausreichender Zahl vorhalten sollen, müssen sie ihre Personalien, ihre Adresse und den Grund für ihre unaufschiebbare Ortsveränderung angeben. Zu diesen legitimen Gründen zählen neben Gängen und Fahrten zum Einkaufen auch der Weg zu „nachgewiesenen Arbeitsverpflichtungen, zu notwendigen Anlässen und zu Terminen aus Gesundheitsgründen". Diese Formulierungen lassen erhebliche Auslegungsspielräume zu – für die Reisenden wie für die Kontrollbeamten. Hinzu kommt, dass die Speicherung und Überprüfung von hunderttausenden oder gar von Millionen ausgefüllter Formblätter eine bürokratische Herkulesaufgabe ist. Ministerpräsident Conte wandte sich am Montagabend fast flehentlich an die Bevölkerung: „Unsere Gewohnheiten müssen sich ändern, wir müssen alle etwas aufgeben zum Wohl Italiens!" Denn dies ist das Dekret von der „roten Zone" Italien vor allem: eine Erziehungsmaßnahme, weniger eine Zwangsmaßnahme. Es ist ein Aufruf an alle, vor allem aber an die Jungen, ihren Alltag für eine Übergangszeit der nationalen Not nicht mehr nach italienischer Lebensart zu pflegen, mit Wangenkuss und Umarmung zur Begrüßung, mit viel Freizeitspaß unter vielen Freunden. Sondern, um des Wohls der vom Virus mehr bedrohten Eltern und zumal der besonders bedrohten Großeltern willen, daheim und allein. Es waren die seit Tagen um jeweils ein Viertel nach oben springenden Infektions- und auch Sterbezahlen aus Norditalien, die die Regierung in Rom schließlich zur „Blockade" des ganzen Landes veranlasste. Ob der Schritt zu spät oder zur rechten Zeit gekommen oder schlichtweg übertrieben ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Man wird erst wissen, ob es der richtige Schritt war, wenn die Epidemie verebbt sein wird.

