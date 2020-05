„Geschicktes Lobbying“ : Skepsis im Ethikrat zum Bundesliga-Sonderweg

Schwere Vorwürfe : Ex-Frau von deutschem Dschihadisten vor Gericht

Die Ex-Frau des mutmaßlich in Syrien getöteten deutschen Dschihadisten und ehemaligen Rappers Denis Cuspert muss sich jetzt in Hamburg vor Gericht verantworten. Sie soll sich in Syrien der IS-Miliz angeschlossen und eine jesidische Jugendliche als Sklavin gehalten haben.