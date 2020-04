Abgeriegelter Hochhauskomplex : Fünf Corona-Infektionen bei Massentest nachgewiesen

Massentest auf Covid-19 : Behörden testen fast alle 450 Bewohner eines Hochhauses

Ein ganzes Hochhaus wurde für mehrere Tage abgeriegelt, weil zwei an Corona erkrankte Familien sich nicht an die Auflagen gehalten haben. In Grevenbroich haben die Behörden hart durchgegriffen. 115 Mitarbeiter von Gesundheitsamt und Rotem Kreuz waren im Einsatz.