Sonneberg über Grenzwert : 20 Krankenhaus-Mitarbeiter in Thüringer Landkreis infiziert

Im Landkreis Sonneberg in Südthüringen sind in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert worden. Der Wert lag mit Stand Sonntagvormittag (10.00 Uhr) bei 66,7 Neuinfektionen, wie der Sprecher des Landratsamts, Michael Volk, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Insgesamt seien bis zu diesem Zeitpunkt 155 Infektionen im Landkreis nachgewiesen worden, 60 Menschen seien bereits wieder genesen. Im Kreis Sonneberg leben rund 56.000 Menschen.

Der Wert von 50 bestätigten Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gilt als Grenzwert, bei deren Überschreitung Bund und Länder künftig strikte Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie vorsehen – in der betreffenden Region.

Volk sagte über die Situation im Landkreis Sonneberg: „Wir werden die Lage sehr kritisch weiter beobachten und prüfen und im Rahmen der neuen Verordnung gegebenenfalls auch härtere Maßnahmen ergreifen.“

Ein Infektionsschwerpunkt sei ein Krankenhaus in Sonneberg. Nach Angaben der Klinik, die am Freitag 21 Covid-19-Patienten in Behandlung hatte, haben sich mindestens 20 Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert. Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne, kommende Woche sollen alle 600 Mitarbeiter des Krankenhauses getestet werden. Am Freitagabend wurde zudem ein vorübergehender Aufnahmestopp beschlossen. Die Notaufnahme sei davon aber nicht betroffen. Die Behandlung von kritischen und lebensbedrohlichen Fällen sei sichergestellt. Aber auch außerhalb des Krankenhauses gebe es Neuinfektionen im Landkreis, betonte Volk.

Rosenheim reißt Grenzwert zum zweiten Mal

In Thüringen soll kommende Woche eine neue Corona-Verordnung in Kraft treten, die auch Lockerungen von Auflagen vorsieht. Die Pläne sehen bisher vor, dass Kommunen weitgehend eigenständig über weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen entscheiden sollen.

Insgesamt waren bis Sonntagnachmittag fünf Orte bekannt, in denen der Grenzwert überschritten wird: neben Sonneburg die bayerische Stadt Rosenheim, der Landkreise Greiz in Thüringen, Coesfeld in Nordrhein-Westfalen und Steinburg in Schleswig-Holstein.

Die Stadt Rosenheim hatte bereits am 7. Mai den Grenzwert gerissen, den Bund und Länder am vergangenen Mittwoch festgelegt hatten. Die aktuell abermals gestiegenen Fallzahlen seien durch eine Reihentestung in einer Asylbewerberunterkunft zu erklären, teilte das Landesamt mit. Der Wert lag am Sonntag bei 50,5 gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. In Coesfeld und Steinburg liegt der Schwerpunkt der Infektionen jeweils in Fleischbetrieben; in Greiz sind vor allem Alten- und Pflegeheime betroffen.

Laut RKI sind in Deutschland seit Ausbruch der Seuche insgesamt rund 169.200 Infektionen registriert worden (Stand 10.5. 0 Uhr). Das sind rund 667 mehr als am Vortag. Geschätzte 144.400 Menschen haben demnach die Infektion überstanden, rund 1100 mehr als am Vortag.

Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts von Samstag lag der Wert der Reproduktionszahl bei 1,10 (Datenstand 9. Mai 0 Uhr). Das RKI hat immer wieder betont, um die Epidemie abflauen zu lassen, müsse die Reproduktionszahl unter 1 liegen. Anfang Mai lag der Wert nach RKI-Berechnungen über mehrere Tage zwischen 0,7 und 0,8. Am Mittwoch gab das RKI den Wert noch mit 0,65 an (Datenstand 6. Mai 0 Uhr), seitdem war er kontinuierlich gestiegen. Die Reproduktionszahl ist mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, mehr dazu können Sie hier lesen.