Frankreich öffnet Cafés : Zurück zur „art de vivre“

Nach sieben Monaten haben in Frankreich am Mittwoch die Caféterrassen wieder geöffnet – und lassen das sonst Banale wieder festlich werden. Auch die Österreicher können mit einem negativen Test wieder in ihren Kaffeehäusern einkehren.

Fast wie früher: Präsident Macron genießt mit Premierminister Castex die von ihm selbst initiierte wiedergewonnene Freiheit in einem Café in Paris. Bild: AFP

Können wir jetzt endlich bestellen?“, fragt der Franzose und ermahnt den Kellner: „Schließlich warten wir seit sieben Monaten!“ Besser als der Karikaturist des Canard Enchaîné kann man die Stimmung in Paris am Mittwoch nicht beschreiben. Obwohl sich der Himmel über der französischen Hauptstadt immer wieder verdüstert und Regen niederprasselt, sind die Caféterrassen schon am Morgen voller ungeduldiger Gäste. Vom „Glück der kleinen Dinge“ spricht Anne, die sich unter dem Sonnenschirm eines Café-Restaurants auf den Champs-Elysées einen großen Milchkaffee zum Croissant gönnt, bevor sie ins Büro eilt. Sie hat eigens die Steppjacke mit Kapuze wieder aus dem Schrank geholt, um es auch am Mittag bei Höchstwerten von zwölf Grad auf einer Restaurantterrasse auszuhalten.

Im Fernsehen werden den ganzen Tag Aufnahmen von Café- und Restaurantbesuchern gezeigt, der Süden hat es mal wieder besser, an der Côte d’Azur scheint die Sonne. Aber von Neid wollen sich die Leute die Freude über die Öffnung der Außengastronomie nicht verderben lassen. „Was vor der Gesundheitskrise banal war, wie ein Glas auf einer Terrasse zu trinken, wird außergewöhnlich und festlich“, sagt die Ethnologin Emmanuelle Lallement. Sie spricht von der „Ausweitung der Festzone“ in Frankreich.

Die „art de vivre“ kehrt zurück

In einer Seitenstraße nahe des Elysée-Palastes haben der Präsident und sein Premierminister auf Gartenstühlen Platz genommen und lassen sich vor laufenden Kameras einen Espresso servieren, der auf Französisch schlicht „café“ heißt. Emmanuel Macron freut sich, weil es eine ganz persönliche Wette war, die er gewonnen hat. Der Ausflug auf die Kaffeeterrasse scheint ihn zu beflügeln. „Bitte noch zwei“, ruft er launig dem Kellner zu. Wissenschaftler und Ärzte hatten ihn gewarnt, als er Mitte April auf dem Höhepunkt der dritten Welle willkürlich eine Öffnungsperspektive für Mitte Mai aufzeigte. Doch die sinkenden Infektionszahlen geben ihm recht. Die Hürde für die Öffnung hatte er dabei bewusst niedrig gelegt, bei einer Inzidenz unter 400. Jetzt frohlockte der Präsident darüber, dass „unsere Lebensart zurückkehrt“. Zur französischen „art de vivre“ zählt natürlich auch die Kultur. Theater, Kunsthallen, Museen und Sehenswürdigkeiten haben wieder geöffnet. Nur der Eiffelturm bleibt vorerst wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Aber vom Dach des Triumphbogens kann man die Aussicht auf Paris bewundern. Auf den Champs-Elysées herrscht rege Betriebsamkeit, alle Geschäfte durften öffnen.

Mona Lisa schenkte den Besuchern von neuem ihr geheimnisvolles Lächeln. Zur Wiedereröffnung warb der Louvre mit dem Spruch: „Finden Sie Ihr Lächeln wieder!“ Im regnerischen Paris zogen vor allem die Kinos viele Besucher an. Am längsten waren die Warteschlangen für den Film „Adieu les cons“, womit auch ein neues Lebensmotto gemeint sein könnte: „Adieu den Idioten“.

Lange Schlangen vor den Teststationen

Die Öffnung in Österreich bemerkte man zuerst an ungewohnt langen Schlangen vor den Covid-Teststationen, für die es eine breit ausgebaute Infrastruktur im Land gibt. Wer wieder sein geliebtes Kaffeehaus aufsuchen will, muss einen negativen Test mitbringen, es sei denn, man ist geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen. Geöffnet wurden am Mittwoch Gastronomie und Hotels, aber auch Kinos, Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Auch der Wiener Wurstelprater und die Staatsoper locken wieder – unter gewissen Einschränkungen wie Maskenpflicht (FFP2-Masken für Erwachsene) und Abstandsregeln (ein Platz frei, 20 Quadratmeter pro Person). Handel und Dienstleistungen sowie Museen sind bereits seit April wieder geöffnet, unter Einschränkungen. Die Sperrstunde wird von 20 Uhr auf 22 Uhr verlegt.

Privat sind generell Zusammenkünfte bis zu zehn Personen erlaubt, unter Umständen auch mehr, aber es ist viel Kleingedrucktes zu beachten. So sind Hochzeiten mit bis zu 50 Gästen erlaubt, aber es darf nichts gegessen oder getrunken werden – nicht mal ein Sekt. Die Kombination von Öffnungsschritten seit April, Impfungen und vielen Testmöglichkeiten scheint sich bewährt zu haben: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf gut 50Fälle pro 100.000 Einwohner gesunken.