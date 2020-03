Corona-Krise im Elsass : „Wir sind unendlich dankbar für die Hilfe aus Deutschland“

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Sie sind Notarzt, wie erklären Sie sich die dramatische Situation im Osten Frankreichs? Wurde die Bevölkerung zu spät gewarnt?

Den Ausgangspunkt für die hochintensive Ansteckungswelle bildete das Fastentreffen der evangelischen Freikirche „La Porte Ouverte“ in Mülhausen mit mehr als 2500 Besuchern Mitte Februar. Eine Woche lang verbrachten die Teilnehmer auf engstem Raum in Gebet und Gesang miteinander. Ein so intensiver Virenaustausch ist ungewöhnlich. Leider führte die Freikirche keine Teilnehmerliste, es galt das Prinzip der „Offenen Tür“. Die Gesundheitsbehörden haben alles versucht, die Ansteckungsketten zu verfolgen, die bis nach Korsika, Französisch-Guyana, nach Deutschland und in die Schweiz reichen. Aber das Virus war schneller. Das erklärt den exponentiellen Ausbruch bei uns.

Sie haben sich in Selbstisolierung begeben, weil Sie befürchten, sich angesteckt zu haben. Hat die Regierung beim Schutz der Bevölkerung versagt, wie es jetzt häufiger zu hören ist?

Nein, jetzt ist wirklich nicht die Zeit für Schuldzuweisungen. Ich arbeite natürlich weiter von zu Hause. Wir müssen mit aller Energie schnelle Lösungen finden, deshalb ist der pragmatische deutsche Ansatz so hilfreich. Die französische Regierung tut alles, was sie kann. Ein weiterer Sanitätshochgeschwindigkeitszug hat Nancy und Metz verlassen, um Patienten in Krankenhäuser nach Nantes und Bordeaux zu bringen, die weniger überlastet sind. Die Armee hat ein Feldlazarett am Krankenhaus von Mülhausen aufgebaut. Alle Regionen helfen. Die Erkrankungswelle trifft ja mit Verzögerung die verschiedenen Gebiete. Jetzt droht im Großraum Paris die Überlastung. Gerade deshalb ist eine gute europäische Koordinierung so wichtig.

Wann erlauben Sie sich wieder, an ein Ende der Epidemie zu denken?

Der Exit muss schon jetzt vorbereitet werden. Deutschland hat einen vielversprechenden Weg eingeschlagen mit flächendeckenden Tests, einer großen Versorgungsdichte mit Intensivbetten und besonderem Schutz für Risikogruppen. An diesem Vorbild werden wir uns orientieren. Präsident Emmanuel Macron hat schon angekündigt, dass unsere Testkapazitäten kontinuierlich ausgebaut werden sollen.