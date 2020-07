Folgeschäden von Covid-19 : Die grässlichen Narben der Corona-Pandemie

Immer wieder werden diese Vergleiche bemüht, oft wird es gleichgesetzt: Covid-19 und Influenza, Sars-CoV-2 und Erkältungsviren. Eine trügerische Hoffnung. Infizieren, „ausschwitzen“ und weitermachen, so einfach ist es nicht. Im Gegenteil: Die Berichte türmen sich, die zeigen, dass es sich bei Covid-19 oft um eine komplexe Systemerkrankung handelt, die sich über schwere Lungenschäden hinaus und über viele Wochen hinziehend zu einer Krankheit des gesamten Körpers ausweiten kann. Ein „Multiorganvirus“ hat deshalb schon vor Wochen das „Deutsche Ärzteblatt“ den neuen Corona-Erreger genannt. Nun geraten zunehmend die Folge- und Langzeitschäden einer Infektion mit Covid-19 in den Blick.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Lunge, Herz, Leber, Niere, Gefäße, Pankreas, Blutzellen – in all diesen und noch viel mehr Geweben im Körper kommen je nach Alter, Geschlecht und Disposition die ACE2-Rezeptoren in großer Zahl vor, mit dem sich das Virus über die Spitze seines „Stachel-Proteins“ bindet und so sein Zerstörungswerk beginnt. So wie bei den Opfern, über die Hormonexperten der amerikanischen Endokrinologischen Gesellschaft in der aktuellen Ausgabe ihres Fachjournals berichten. „Das Coronavirus schädigt das Hormonsystem“, heißt es da.

Beispiel Diabetes. Die Zuckerkrankheit, eine der häufigsten Begleitkrankheiten von stark übergewichtigen Menschen, ist als Risikofaktor für schwere Covid-19-Verläufe längst überführt. Jetzt zeigt sich: Das Virus kann auch, wenn es sich in den mit ACE2-Rezeptoren reichlich ausgestatteten Betazellen der Bauchspeicheldrüse einnistet, innerhalb weniger Wochen selbst einen gefährlichen Diabetes auslösen. Die für die Regulierung des Zuckerstoffwechsels lebenswichtigen Betazellen, die Insulin produzieren, werden zerstört und sind ein für allemal verloren. Das trifft vieler Diabetiker hart, die zu wenig Insulin produzieren, es trifft aber auch manche junge Menschen, wie Ärzte in einem Diabetes-Fachjournal berichten. Bei ihnen wirkt sich die Virusflut wie ein Diabetes-Typ1 aus, ein Jugend-Diabetes, bei dem die Bauchspeicheldrüsenzellen durch körpereigene fehlgeleitete Immunzellen schon früh restlos zerstört werden. Den selben hormonzersetzen Effekt der Viren hatte man ansatzweise schon bei der ersten Sars-Epidemie vor vielen Jahren beobachtet.

Wie häufig solche Schäden unter Covid-19-Patienten sind, ist noch unklar. Ein etwas genaueres Bild hat man von den Nierenschäden inzwischen. Als im März die Kliniken in New York überfüllt waren mit intensivpflichtigen Covid-19-Patienten, kämpften die Ärzte zuerst darum, dass die Patienten ausreichend mit Luft versorgt wurden, weil die vom akuten Atemnotsyndrom meist beidseitig zerstörten Lungenflügel kaum noch Sauerstoff aufnehmen konnten. Tausende Patienten werden teils irreversible Lungenschäden davontragen, das Regenerationsvermögen der Lungen ist generell gering.