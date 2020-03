Folgen von Corona : Vor dem Virus sind wir alle gleich – fast

Die außerordentliche Fernsehansprache, mit der sich die Bundeskanzlerin am Mittwochabend an die Nation wandte, haben über diverse Kanäle rund 25 Millionen Menschen verfolgt. 25 Millionen: Das ist die Größenordnung, in der sich sonst nur Spiele der Fußball-WM mit deutscher Beteiligung bewegen. Ein solches televisionäres Gemeinschaftserlebnis hat es lang nicht gegeben, und eine derartige Quote dürfte auch so schnell nicht mehr erreicht werden – allein schon, weil es auf längere Sicht keine Länderspiele mehr geben wird.

Jörg Thomann Redakteur im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



In früheren Zeiten hätte man bei einer Sendung mit diesem Marktanteil von einem „Straßenfeger“ gesprochen. Deutschlands Straßen freilich waren an jenem sonnigen Mittwoch alles andere als leergefegt und am Donnerstag und am Freitag auch nicht. An ihrem Lebensrecht auf Latte macchiato werden manche wohl so lang festhalten, bis Markus Söder persönlich sie in ihre Wohnung eskortiert. Dort werden sie dann endlich das tun, womit die Vernünftigeren schon seit längerem beschäftigt sind: am Computer sitzen. Nachrichten schauen. Drosten hören. Eine weitere Packung Spinat ins Gefrierfach quetschen. Die Kinder, falls vorhanden, bei Laune halten. Und vielleicht mal wieder anrufen bei alten Freunden, von denen man ja weiß, dass sie nun vermutlich ebenfalls zu Hause hocken.

Der immergleiche Blick

Isoliert, und zwar alle zusammen: Sollte es ausgerechnet dem Coronavirus gelingen, in diesem Land, dessen – nicht nur politische – Zerrissenheit in den vergangenen Monaten lautstark beklagt worden ist, für ein neues Gemeinschaftsgefühl zu sorgen? Auf seinem Zug um die Welt hat sich das Virus rasch als großer Gleichmacher erwiesen: Es befällt Fürsten und Fernfahrer, Krankenpfleger und Profisportler, Fernsehmenschen und Kita-Kräfte.

Wenn man auf dem heimischen Sofa plötzlich die gleichen Sorgen hat wie ein Hollywood-Star, dann vermeint man zu spüren, dass wir am Ende doch in einer Welt leben. Und unser Blick aufeinander ist der immergleiche, geformt vom Smartphone und den Kameras am Monitor: Besorgte Bildschirmmenschen, fremd oder – und sei es auch nur aus dem Fernsehen – vertraut, schauen uns aus ihren vier Wänden entgegen und offenbaren, welche Kunstdrucke bei ihnen über der Anrichte hängen. Doch natürlich ist der schmale Ausschnitt trügerisch, und das nicht nur, weil manche der vier Wände dahinter riesengroß und andere winzig sind. Der leutselige Rat manch prominenter Wohnzimmerphilosophen, wir sollten nun alle etwas für uns tun, ausgiebig Yoga machen oder eine Fremdsprache lernen, richtet sich ja nur an jene, die es sich leisten können, ihre Quarantäne zur Quality Time zu machen, mit abendlicher Flasche Wein auf dem Balkon und Igor-Levit-Klavierstream im Hintergrund. Nichts gegen den wackeren Levit und sein verdienstvolles Unterfangen, uns in kulturarmen Zeiten etwas Erbauung zu bescheren; eine nicht geringe, stetig wachsende Zahl von Menschen jedoch wird den Kopf für die Kunst schwerlich frei haben. Neue Fronten im Klassenkampf Das medizinische Personal im brandgefährlichen Schichtdienst zum Beispiel. Die jungen Eltern, die sich fragen, wann ihr quengelndes Krabbelkind wohl wieder einen Spielplatz zu sehen kriegt. Die armen Seelen, die nicht nur nach Hause, sondern in die Arbeitslosigkeit entlassen wurden. Und all diejenigen, die um ihre Liebsten bangen, die fern von ihnen und womöglich schon erkrankt sind. Was diesem Land – und, sprechen wir es ruhig aus, der ganzen Welt – in der kommenden Zeit abverlangt wird, das ist ein Solidarpakt gewaltigen Ausmaßes, finanziell wie zwischenmenschlich. In Frankreich zeichnen sich schon jetzt neue Fronten des Klassenkampfs ab – zwischen denen, die rausmüssen in die Lagerhallen und ans Fließband, und jenen, die sich im Homeoffice verschanzen dürfen. Mehr zum Thema 1/ Nein, wirklich gleich macht das Virus uns alle nicht. Auch Deutschland bleibt gespalten, allerdings fällt das weniger auf. Ein jedes Gespräch, das man aufschnappt, dreht sich um Corona, da dringen die Populisten mit ihren Lieblingsthemen kaum durch. Niemand interessiere sich gerade für Unisex-Toiletten, hat der Kabarettist Dieter Nuhr festgestellt und dabei unerwähnt gelassen, dass sich fürs Gemecker über sie auch keiner interessiert. Alsbald verstummen dürften auch jene, die die Gefährlichkeit des Virus anzweifeln. Nuhr, der vor einer guten Woche ebendies getan hatte, gestand nun, „diese Krankheit unterschätzt" zu haben. Seine jüngste Show am Donnerstag sendete er ohne Publikum von zu Haus aus. An der Wand hinter ihm hing das Foto eines malerischen Bergpanoramas.

