Arzt über Jugendpsychiatrien : „Die Zahl der Selbstverletzungen steigt“

Was hat sich durch die Pandemie in Kinder- und Jugendpsychiatrien verändert? Der Psychiater Michael Huss über die Folgen der Corona-Politik, Ängste im Lockdown und Berichte über eine angebliche „Triage“ in Jugendpsychiatrien.

Herr Huss, Sie leiten zwei Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie und haben einen Lehrstuhl an der Universität Mainz für dieses Fach. Was hat sich da durch die Pandemie verändert?

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. Folgen Ich folge



In den Kliniken ist in der Pandemie eine deutliche Veränderung zu beobachten, die uns Sorgen macht. Es gibt eine deutliche Zunahme bei der Morbidität, also der Krankheitslast. Die Kinder kommen mit ausgeprägteren Symptomen, der Behandlungsaufwand wird dadurch höher.

Was heißt das konkret?

Zu uns kommen grundsätzlich Kinder und Jugendliche mit Verhaltensproblemen und mit emotionalen Problemen. In der Pandemie haben vor allem die internalisierenden Störungen zugenommen. Also Depressionen, Ängste, aber auch Selbstverletzungen. Derzeit können viele Kinder ihre Stimmung nicht mehr aus eigener Kraft steuern, leiden unter Selbstentwertungen, unter Zukunftsängsten und Perspektivlosigkeit. Hinzu kommen körperliche Leiden: diffuse Müdigkeit, Schmerzen und Antriebslosigkeit etwa. Ähnliches belegt eine kürzlich erschienene große Studie, die Kinder und Jugendliche aus Wuhan zur Zeit des ersten Lockdowns mit solchen aus anderen chinesischen Städten vergleicht. Da sieht man, dass Depressionen und Ängste im Lockdown signifikant zugenommen haben. Auch in den Vereinigten Staaten stiegen die Selbstverletzungen und die Depressionen bei Kindern unter Corona-Bedingungen deutlich an.