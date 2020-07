Flucht vor Corona : Nichts wie raus!

Amerika

Früher als die meisten hatte die Führung von Twitter die Beschäftigten zur Heimarbeit verdonnert, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Später hatte der Chef Jack Dorsey seinen Mitarbeitern gesagt, sie könnten für immer von zu Hause aus arbeiten. Twitter hat 5100 Beschäftige, die Zentrale liegt in San Francisco, einer Stadt, die mitten in einem der derzeit größten Corona-Hotspots überhaupt liegt. Weitere 35 Büros sind über die Metropolen der Welt verteilt. Sie dürfen arbeiten, wo sie wollen. Wird das noch die Großstadt sein?

Die Pandemie-Krise hat in vielen Unternehmen zumindest gezeigt, dass der Betrieb nicht zusammenbrechen muss, wenn die Belegschaft nicht auf zentrale Bürogebäude konzentriert ist. Ein Drittel aller Beschäftigten kann von zu Hause aus arbeiten, zeigt eine Studie der Universität von Chicago. Vor der Krise praktizierten das gerade vier Prozent. Urbanisierungstrends werden von den Standortentscheidungen der Unternehmen mitbestimmt und von deren Bereitschaft, sich zu dezentralisieren.

Im Jahr 2000 zeigte ein Trend seinen Höhepunkt: Gut ausgebildete Amerikaner aus gutgestellten Familien, weiß zumeist, zogen zurück in die Großstädte, weil sie dort besser bezahlte Arbeitsplätze fanden, schickere Restaurants, größere Museen und interessantere Leute. Die Ansammlung vieler auf wenigen Quadratkilometern ermöglichte Dienstleistungen wie Essenslieferungen, U-Bahnen und Internetzugänge, die für Leute auf dem Land gar nicht vorhanden oder teuer sind.

Zugleich hatten die Metropolen einen Stadtfluchtgrund eliminiert: Die Städte waren sicher geworden und manche sogar sauberer. Das machte sie noch attraktiver und zog wiederum Firmen an, die dort qualifiziertes Personal fanden. Die spektakuläre Standortentscheidung Amazons für New York und Washington als neue Heimatstädte des geteilten zweiten Headquarters des Konzerns dokumentierte die alte Anziehungskraft der Metropolen. Der Widerstand aus New York, der zur Aufgabe des Standorts führte, zeigte allerdings auch eine neue Realität. Das Wachstum geschah um den Preis wachsender Enge, der sich vor allem in dramatisch steigenden Immobilienpreisen ausdrückte.

Schon seit 2010 hat sich der Trend abgeschwächt. In den letzten vier Jahren sind die drei größten Metropolen New York, Chicago und Los Angeles geschrumpft. Leute der Altersgruppe zwischen 25 und 39 verließen New York und Chicago in Scharen. In den letzten Jahren haben sich junge Erwachsene häufiger in kleineren Städten im ganzen Land und vor allem in den suburbanen Stadtlandschaften angesiedelt.

Stadtplanungsexperten wie der Kalifornier Joel Kotkin erwarten, dass Covid-19 den Trend raus aus der Stadt verstärkt. Denn die urbane Enge sei die Wurzel der Pandemie. Tatsächlich ist keine Region so stark getroffen wie die Stadt New York. Dort leben 38.000 Menschen auf einem Quadratkilometer, halb so viel wie in Singapur, aber doppelt so viel wie in London und siebenmal so viel wie im boomenden Austin in Texas. Einer Umfrage der Demoskopiefirma The Harris Poll zufolge flirten 40 Prozent der Personen in urbanen Zentren mit der Idee, die Stadt zu verlassen zugunsten einer Region mit geringerer Bevölkerungsdichte – zumal von den 1000 Gründen, die New York sexy machen, vielleicht nur Hunderte bleiben. Wenn Leute in Zukunft auf Distanz Wert legen, haben viele Restaurants, Theater und Kinos kein Geschäftsmodell mehr.

Kenia

Wer einmal in Nairobi war, weiß, dass es dort noch schwerer ist, Abstandsregeln zu befolgen, als hierzulande: allein die Matatu-Busse, die Sammeltaxis, die jeder dort nimmt. Ein Matatu hat 15 Sitzplätze, ist aber meistens total überfüllt. Gedränge gehört in der Stadt zum Alltag, die Bevölkerung der Metropole wächst, obwohl die Infrastruktur zu kollabieren droht. Dazu kommt, dass es laut der örtlichen Zeitung „The Star“ für 50 Millionen Kenianer gerade mal 155 Intensivbetten gibt. Schon deshalb sehe man, so Etta Madete, Architektin in Nairobi, mit Besorgnis auf die Lage. Die Krise zeigt, wie nötig der Plan ist, den die Regierung schon vor Corona in die Wege geleitet hat: Vor sieben Jahren stimmten die Kenianer für die „Devolution“, eine neue Dezentralisierungspolitik, die den 47 Regionen mehr Autonomie gibt – und mehr Mittel, die Lebensbedingungen auf dem Land zu verbessern.