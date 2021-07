Coronavirus in Deutschland : Fast doppelt so viele Neuinfektionen wie vor einer Woche

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 1183 neue Coronavirus-Fälle binnen eines Tages gemeldet. Das sind 537 mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 646 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 10,9 von 10,3 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus nachweislich angesteckt haben.

Mehr zum Thema 1/

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz meldete Berlin (18,0), gefolgt von Hamburg (14,4) und Hessen (14,3). Am niedrigsten ist der Wert in Sachsen-Anhalt (3,2), Sachsen (3,5) und Mecklenburg-Vorpommern (3,7).

34 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91.397. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,7 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Angesichts von der rapide steigenden Infektionszahlen warnte Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery vor zu schnellen Öffnungen. Schon die kleineren Öffnungsschritte der vergangenen Wochen hätten die Inzidenzwerte anwachsen lassen, sagt Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Momentan verdoppele sich die Zahl der Infizierten im Wochenrhythmus. "Jetzt die Einschränkungen unserer Kontakte einfach fallenzulassen und 'alles zu öffnen' wäre brandgefährlich", erklärte der Mediziner. "Wer das tut, riskiert den Einstieg in die vierte Welle." Stattdessen plädiert Montgomery für ein schrittweises und kontrolliertes Vorgehen.