Pandemie in Deutschland : Fast 70 Prozent mehr Corona-Neuinfektionen als vor einer Woche

Impfspritze to go: Am Helios-Klinikum in Hildesheim wurde es schon erfolgreich getestet. Bild: dpa

Binnen eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland 546 neue Ansteckungen erfasst. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 10,3. Am höchsten ist sie derzeit in Hamburg und Hessen.