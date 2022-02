Pandemie : Familienministerin hält Impfpflicht ab 18 für dringend notwendig

Aktualisiert am

Deutschland sei, was die Impfverweigerer angeht, am „Ende der Fahnenstange“ angekommen. Die Impfquote müsse jedoch noch deutlich gesteigert werden, damit der kommenden Herbst und Winter nicht neue Schwierigkeiten mit sich brächten.

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) hält in der Corona-Pandemie die Einführung einer Impfpflicht für Erwachsene für dringend notwendig. „Wir haben viel versucht, die Menschen über Impfkampagnen und niedrigschwellige Angebote zu erreichen. Aber da sind wir inzwischen am Ende der Fahnenstange angekommen“, sagte Spiegel der Zeitung Bild am Sonntag. „Um die Impfquote weiter zu steigern, brauchen wir die Impfpflicht ab 18.“

Die sinkenden Infektionszahlen seien für sie kein Grund, von der geplanten Impfpflicht abzurücken: „Wir dürfen uns von den zurückgehenden Fallzahlen nicht täuschen lassen, sondern müssen damit rechnen, dass auch zukünftig gefährliche Mutationen unterwegs sind. Die können uns einen schweren Herbst und Winter bescheren, wenn wir nicht die Impfquote deutlich erhöhen“, so die Grünen-Politikerin.