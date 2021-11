Kampf gegen Corona : Ethikrat empfiehlt berufsbezogene Impfpflicht

Angesichts rasant steigender Corona-Infektionszahlen empfiehlt der Deutsche Ethikrat der Bundesregierung die Prüfung einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Das unabhängige Expertengremium teilte am Donnerstag mit, dass es zu einer „ernsthaften und raschen Prüfung“ der Impfpflicht in Bereichen rate, in denen „besonders vulnerable Menschen“ versorgt würden – also schwer oder chronisch Kranke sowie Menschen in hohem Alter. Die Impflicht könnte dann für Ärzte und Pfleger, aber auch Mitarbeiter sozialer Hilfsdienste gelten. Diese trügen „eine besondere Verantwortung dafür, die ihnen Anvertrauten nicht zu schädigen“, heißt es in der Erklärung des Gremiums.

Die nur noch geschäftsführende Bundesregierung von Union und SPD lehnt eine Impfpflicht aber ab. Auch die Ampel-Parteien, die derzeit über die Bildung einer neuen Regierung verhandeln, sind gegen einen solchen Schritt. Der Druck wächst nun aber. So hat sich Diakonie-Präsident Ulrich Lilie kürzlich für eine vorübergehende Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen und im Gesundheitswesen ausgesprochen. Auch die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hält eine Impfpflicht für bestimmte Gruppen für sinnvoll.

Am Donnerstag schloss sich die Deutsche Krankenhausgesellschaft der Empfehlung des Ethikrats an. „Die Politik ist jetzt gefragt, die Impfpflicht gründlich für bestimmte Berufsgruppen zu prüfen, das Thema aber auch nicht auf die lange Bank zu schieben“, sagte der Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß. „Die Pandemielage erlaubt unnötige Verzögerungen nicht mehr.“

Der Ethikrat empfiehlt konkret die Prüfung einer gesetzlichen Regelung für eine berufsbezogene Impfpflicht. Dabei müssten mögliche negative Konsequenzen, etwa Kündigungen in den betroffenen Berufsgruppen, berücksichtigt werden. Diese seien aber mit den Schutzpflichten gegenüber Menschen aus Hochrisikogruppen abzuwägen.

Die 24 Sachverständigen aus Wissenschaft und Gesellschaft gaben die Empfehlung ohne Gegenstimme bei drei Enthaltungen ab. Der Ethikrat gilt als maßgebliches Expertengremium für ethische, gesellschaftliche, naturwissenschaftliche, medizinische und rechtliche Fragen. Seinen Empfehlungen wird großes Gewicht in der politischen Diskussion beigemessen. Die Mitglieder werden vom Bundestagspräsidenten ernannt.

235 Todesfälle binnen 24 Stunden

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist derweil abermals stark angestiegen und hat erstmals in der Corona-Pandemie den Wert von 50.000 überschritten. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages den Höchstwert von 50.196 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von Donnerstagmorgen, 03.40 Uhr, wiedergeben. Am Vortag waren es 39 676 Ansteckungen und vor genau einer Woche hatte der Wert bei 33.949 Ansteckungen gelegen. Bereits der Wert vom Mittwoch war ein Höchststand gewesen.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erreichte ebenfalls wieder einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche am Donnerstagmorgen mit 249,1 an. Sie ist somit am vierten Tag in Folge auf einen Höchstwert gestiegen. Am Mittwoch hatte der Wert bei 232,1 gelegen. Zum Vergleich: Vor einer Woche lag die Inzidenz bei 154,5, im Vormonat bei 66,5.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 235 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 165 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.894.250 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.