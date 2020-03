Folgen der Infektion : Erster Todesfall durch Coronavirus in Hessen

In Hessen ist erstmals ein Mensch an den Folgen der Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Erster Todesfall: Der Infizierte befand sich in einem Wiesbadener Krankenhaus in stationärer Behandlung (Symbolbild). Bild: dpa

Erstmals ist in Hessen ein Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben. Es handele sich um einen Patienten, der auf der Intensivstation in einer Wiesbadener Klinik behandelt worden sei, teilte die Stadt Wiesbaden am Dienstagabend mit. Nach HR-Informationen soll der Patient ein 68-jähriger Mann gewesen sein, der an einer Vorerkrankung litt.

„Unser Beileid gilt allen, die dem Verstorbenen nahe gestanden haben“, sagten Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende und Bürgermeister Oliver Franz. „Der Fall zeigt, dass auch die beste medizinische Versorgung manchmal nicht mehr hilft und man die Gefahren, die vom Coronavirus SARS-CoV-2 ausgehen, nicht unterschätzen darf.“

Am Dienstag (Stand 16 Uhr) gab es in Wiesbaden 22 positiv getestete COVID-19-Fälle mit 2.000 Kontaktpersonen beziehungsweise Reiserückkehrern aus Risikogebieten, die sich derzeit in häuslicher Quarantäne befinden.