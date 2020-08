Kompromiss in Düsseldorf : Entscheidung über Großkonzert spätestens vier Tage vorher

Ob das umstrittene Großkonzert in Düsseldorf stattfinden darf, entscheidet sich spätestens am 31. August – vier Tage vor dem eigentlichen Termin. Auf diesen Kompromiss einigten sich die Stadt Düsseldorf und die Landesregierung, wie am Donnerstag aus einer gemeinsamen Mitteilung hervorging. Entscheidend soll dann das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen sein.

Solange sich dieses auf hohem Niveau bewege, werde eine Musikveranstaltung in dieser Größenordnung nicht stattfinden können, erklärte Nordrhein Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). „Aber: Im Sinne der konstruktiven Gespräche der letzten Tage und in Anerkennung des gewissenhaften Konzepts für den Bereich der Arena wird heute keine abschließende Entscheidung getroffen.“

Angesetzt ist das von Live Nation Deutschland geplante Großkonzert mit bis zu 13.000 Zuschauern am 4. September im Fußballstadion Merkur Spiel-Arena. Live Nation-Geschäftsführer Marek Lieberberg bewertete die Entscheidung laut Mitteilung als „konstruktive, richtungweisende Übereinkunft, die der Kultur eine Chance gibt und dabei die konkrete Infektionsentwicklung berücksichtigt. Damit können Künstler, Fans und Veranstalter leben.“

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte offiziell erst vergangenen Freitag von den schon von der Stadt abgesegneten Plänen erfahren, als der Veranstalter das Konzert per Pressemitteilung öffentlich machte. Gesundheitsminister Laumann hatte umgehend rechtliche Zweifel angemeldet.

„Verdiente Chance zum Neustart“

Zudem war die Regierung ernsthaft verstimmt. „Dass ein lokales Gesundheitsamt in dieser Lage eine Veranstaltung dieser Größenordnung im Alleingang genehmigt, hat mich als Gesundheitsminister nachhaltig irritiert“, hatte Laumann erklärt. Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) verwies darauf, dass das Hygienekonzept der Coronaschutz-Verordnung des Landes entspreche. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte Geisel indirekt Profilierungsversuche vorgeworfen. Wenige Tage nach dem geplanten Konzert sind am 13. September in NRW Kommunalwahlen, auch in Düsseldorf steht dann die Oberbürgermeister-Wahl an.

Live Nation Deutschland hatte das Konzert „Give Live A Chance“ getauft. „Wir machen die Tür auf für die Renaissance der Live-Musik, der wir mit diesem Konzert endlich die verdiente Chance zum Neustart geben“, so Marek Lieberberg vergangene Woche. Wirtschaftlich lohne sich die Veranstaltung dagegen „überhaupt nicht“, im Gegenteil, sie sei ein Minusgeschäft, erklärte Lieberberg gegenüber der F.A.Z.

Sarah Connor und Rea Garvey hatten in der Folge bei Facebook auf die desolate wirtschaftliche Lage der Beschäftigten in der Konzertbranche hingewiesen. Bei dem Konzert sollen den Planungen zufolge neben Bryan Adams und Sarah Connor auch Rea Garvey, The BossHoss sowie Joris auftreten. Comedian Michael Mittermeier führt durch das Programm. Vieles soll „unplugged“ gespielt werden, Umbaupausen gebe es keine.

Sitzplätze, Mindestabstand, geschlossene Imbissstände

Im Stadion selbst soll es Sitzplätze in den Rängen und im Innenraum geben. Gruppen dürfen bis zu vier zusammenhängende Plätze buchen, zu den nächsten gilt Mindestabstand. Die Imbissstände sind geschlossen, damit sich dort keine Schlangen bilden. Getränke oder Snacks werden von „Läufern“ an den Plätzen serviert. Das städtische Gesundheitsamt hatte das Konzept als zuständige Behörde genehmigt. Die Fußball-Arena wird von der städtischen Veranstaltungstochter D.Live betrieben.

Am Donnerstag wurde unterdessen bekannt, dass für das Konzert auch die Commerzbank-Arena in Frankfurt angefragt worden war. Arena-Geschäftsführer Patrik Meyer sagte „Bild.de“: „Es stimmt, dass das Konzert in Frankfurt stattfinden sollte. Wir als Stadion-GmbH hätten es auch gerne gemacht. Das Gesundheitsamt fand das Hygienekonzept gut, aber das Gesundheitsdezernat der Stadt hat das Konzert abgesagt. Das Dezernat verwies auf das allgemeine Veranstaltungsverbot.“