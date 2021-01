Verschoben wegen Corona : Engländer wartet zehn Monate in Sri Lanka auf Cricket-Spiel

Ein Engländer hat in Sri Lanka nach der Verschiebung eines Cricket-Spiels zehn Monate lang auf den Nachholtermin gewartet - und das Match dann wegen der Corona-Pandemie nicht besuchen dürfen. Rob Lewis sah die Partie aber vom historischen Fort in der Stadt Galle aus. „Es war toll“, sagte der 37-Jährige der Nachrichtenagentur PA am Donnerstag. Weil ihn Sicherheitskräfte verscheuchten, kam er als Bauarbeiter verkleidet zurück - wurde zwar enttarnt, aber schließlich hatten die Aufpasser mit dem sportverrückten Anhänger ein Einsehen.

Der Mann aus dem englischen Sunbury-on-Thames war am 13. März 2020 in den Inselstaat geflogen. Nach seiner Ankunft erfuhr er, dass die Partie wegen der Corona-Krise abgesagt war - und beschloss, in dem Land auf das Nachholspiel zu warten. In den Monaten bis zum ersten Wurf adoptierte der Webdesigner einen Straßenhund und arbeitete als DJ.