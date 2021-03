Corona-Impfstoff : EMA hält an Astra-Zeneca-Impfstoff fest

Die EU-Arzneimittelbehörde Ema empfiehlt weiterhin, den Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astra-Zeneca (AZ) zu verabreichen. „Wir sind zu einem klaren und wissenschaftlich fundierten Urteil gekommen: Dieses Vakzin ist sicher und wirksam“, sagte Ema-Chefin Emer Cooke in Amsterdam nach einem Sondertreffen des zuständigen Ema-Ausschusses.

Die Behörde habe keine Hinweise bekommen, dass der Astra-Zeneca-Impfstoff ursächlich für die Blutgerinnsel seien, die sehr vereinzelt nach Impfungen beobachtet wurden. Es werde aber eine extra Warnung vor möglichen seltenen Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen bei den möglichen Nebenwirkungen aufgenommen. Es bleibe gleichwohl dabei, dass der Nutzen des Vakzins seine Risiken bei Weitem überwiege. Deutschland und andere Mitgliedstaaten hatten Impfungen mit dem Wirkstoff von Astra-Zeneca am Montag ausgesetzt, weil nach dessen Verabreichung in Einzelfällen schwere Thrombosen aufgetreten waren. Cooke forderte die Mitgliedstaaten auf, den Impfstopp aufzuheben. „Täglich sterben Hunderte Menschen an der Pandemie, deshalb ist dieser Impfstoff entscheidend, um Menschenleben zu retten.“

Rüddel erleichtert

Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Erwin Rüddel (CDU), zeigte sich gegenüber der F.A.Z. erleichtert. „Wie gut, dass es mit den Impfungen von Astra-Zeneca jetzt weitergeht. Das ist ein hochwirksames und sicheres Vakzin, auf das man sich verlassen kann.“ Schutzimpfungen seien der beste Schutz gegen Covid-19, und wichtiger denn je in diesen Zeiten, wo sich das Virus wieder schneller ausbreite. “Es war aber völlig richtig, dass Gesundheitsminister Spahn auf Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts dafür gesorgt hat, dass wir mit Astra-Zeneca vorübergehend eine Pause gemacht und die Fälle überprüft haben“, so Rüddel weiter. Diese Vorsicht sei geboten gewesen, und sie gebe den Menschen Sicherheit und Vertrauen. „Jetzt müssen wir die Vorgaben der Ema zügig umsetzen, um Anfang nächster Woche die Impfungen wieder aufzunehmen und den entstandenen Rückstand so schnell wie möglich aufzuholen.“

Noch vor der Entscheidung der Ema hatten mehrere Bundesländer sich in einer Umfrage der F.A.Z. zwar nicht zu Einzelheiten äußern wollen, aber zu erkennen gegeben, dass sie sich gut gerüstet sehen für die Wiederaufnahme der Impfungen mit Astra-Zeneca.

So hatte etwas der nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium auf Anfrage offiziell lediglich um Verständnis gebeten, „dass wir zunächst einmal die Äußerungen der Ema abwarten und auswerten müssen“. Bei seiner regelmäßigen Corona-Pressekonferenz am Dienstag hatte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) bereits aber indirekt deutlich gemacht, dass das rasche Wiederhochfahren der Impfungen mit Astra-Zeneca keine größeren Probleme darstellen würde.

Um Impftermine nach dem Stopp von Astra-Zeneca nicht absagen zu müssen, wurden Berechtigte von Astra-Zeneca auf die Vakzine von Biontech und Moderna umgebucht. Dafür wird in Nordrhein-Westfalen die Reserve für Zweit-Impfungen dieser beiden Impfstoffe benutzt, was wiederum dazu führt, dass nun vorübergehend mehr Dosen des Astra-Zeneca-Vakzins vorhanden sind. Auch in Nordrhein-Westfalen ergibt sich durch die Zweitimpfungen derzeit noch kein besonderer Zeitdruck. „Die ersten Zweitimpfungen mit Astra-Zeneca werden wir in Nordrhein-Westfalen erst Ende April haben“, sagte Laumann.

