Einsatz in der Pandemie : Auf Corona-Streife mit der Polizei

Wer in diesen Tagen Polizisten sieht, taxiert erst einmal den Abstand zum Nebenmann: In Stuttgart kontrollieren Beamte auf der Karlshöhe, einem beliebten Park im Süden der Stadt. Bild: dpa

Einmal herrscht Gedränge: Ein Auto wendet, die fünfzehn Menschen in der Schlange vor dem Brotstand müssen ausweichen und stehen denen im Weg, die mit ihren vollen Einkaufstaschen und Körben vorbeigehen wollen. Polizeioberkommissar Kirchner weicht aus. „Da wird es ein bisschen eng, wenn Autos vorbeifahren“, sagt seine Kollegin, Polizeikommissarin Faller. Aber einschreiten müssen sie nicht. Auch sonst bleibt es ruhig während ihres Einsatzes am Gründonnerstag in der Stuttgarter Innenstadt. Dabei war der Wochenmarkt in der Woche zuvor noch eine Problemstelle.

Seit der Corona-Verordnungen hat sich ihr Aufgabenfeld verändert: Nachts sei es „deutlich leerer“, sagt der Polizist, auch Ladendiebstähle seien weggefallen. Stattdessen achten Kirchner und Kollegen jetzt darauf, ob der Mindestabstand eingehalten wird. Zu Beginn der Verordnungen mussten sie noch einzelne Geschäfte verwarnen, die trotz Verbots geöffnet waren. Nun sei nicht viel zu tun, sagt Kirchner: „Die Stuttgarter halten sich an die Regeln.“ Überhaupt seien die Baden-Württemberg „vernünftig“, so das Innenministerium, wenngleich es vergangene Woche pro Tag 500 bis 600 Verstöße gegen das Kontaktverbot gegeben habe; dabei lag der Schwerpunkt beim „Verweilen im öffentlichen Raum von Gruppen über zwei Personen“.