Psychische Probleme : Wie Schüler in der Pandemie vergessen werden

Und was ist mit den Schülern? Kalani, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte, auf ihrem Balkon in Frankfurt Bild: Marie-Luise Kolb

Nachts lag sie wach, wälzte sich, grübelte und grübelte, sie konnte gar nicht aufhören damit. „Ich hatte tausend Gedanken: Was passiert, wenn ich mich anstecke? Wenn ich schwer erkranke? Werde ich an Corona sterben? Werden viele Menschen an Corona sterben?“ Die Gedanken zogen Schleifen durch ihren Kopf. Wenn der Wecker um sieben Uhr klingelte, hatte sie oft keine Minute geschlafen.

Franziska Pröll Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

So erinnert sich Kalani, eine 19 Jahre alte Schülerin aus Frankfurt, an die erste Welle der Corona-Pandemie. Als sie davon erzählt, macht sie zwischen den Sätzen manchmal Pausen und atmet tief ein. Es fällt ihr nicht leicht, ins Jahr 2020 zurückzublicken. Doch sie will erzählen, wie sie die vergangenen 24 Monate erlebt hat, um auf psychische Folgen der Pandemie aufmerksam zu machen. „Vielen Kindern und Jugendlichen geht es so wie mir, aber die Medien berichten selten darüber.“