Chronik der Corona-Epidemie : Ein Virus breitet sich aus

Alles begann auf einem Lebensmittelmarkt in Wuhan. Die Hauptstadt der chinesischen Provinz Hubei war von einigen Monaten vielen nicht bekannt – nun ist sie zum Synonym für eine Seuche geworden, die sich erst langsam und nun immer schneller auf der Welt ausbreitet. Die Zahlen steigen unaufhörlich: In China sind bislang mehr als 2600 Menschen an dem Virus gestorben. Etwa 81.000 Menschen sind auf der ganzen Welt infiziert.

Das Coronavirus ist hoch ansteckend. Durch Husten, Sprechen und Niesen wird es leicht verbreitet. Das Robert-Koch-Institut rät daher, sich häufig die Hände zu waschen, Taschentücher nicht mehrmals zu verwenden und nach der Benutzung in einen geschlossenen Eimer zu werfen.

Längst hat das Virus Europa und Deutschland erreicht. Insgesamt sind mehr als 40 Länder betroffen. Die Ereignisse im Überblick.