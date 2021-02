Ein Impfarzt berichtet : „Wir haben null Planungssicherheit“

Irgendwo im ländlichen Deutschland ist er Hausarzt, seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen. Seine Patienten kommen aus dem ganzen Landkreis zu ihm, teilweise von Bauernhöfen oder winzigen Dörfern. Der großgewachsene Mann mit angegrautem Haar ist schon lange als Hausarzt tätig, seit kurzem ist er aber auch leitender Arzt in einem Impfzentrum.

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Er behauptet, seitdem seien seine Haare noch etwas grauer geworden und seine Sorge, dass man die Pandemie so bald nicht in den Griff bekommt, noch etwas größer. Denn er hat nun Einblick in all das, was beim Impfen in Deutschland im Moment nicht so läuft, wie man es sich wünschen würde.