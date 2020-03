Ehefrau infiziert : Kanadas Premier Trudeau in Corona-Quarantäne

Liveblog zum Coronavirus : Belgien schließt Schulen, Restaurants, Kirchen

Söder will Wirtschaftskrise „mit allem, was notwendig ist“ verhindern +++ New York ruft Notstand aus +++ Trump und Bolsonaro hatten Kontakt mit erkranktem Pressesprecher +++ RKI meldet 2369 Infizierte in Deutschland +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.