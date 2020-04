Genesene berichten von Corona : „Es ging um Leben und Tod, aber Angst hatte ich nie“

„Gott, sind wir alle froh, dass es Ihnen jetzt wieder so gutgeht.“

Bürokaufmann, 48, aus Unterfranken

Wo ich mich angesteckt habe, weiß ich nicht. Bei einer Schulung, bei einem Fest? Im Ausland bin ich nicht gewesen. Am 5. März bekam ich Fieber, nahm Ibuprofen, es wirkte zunächst, aber am nächsten Tag kam das Fieber zurück, und es wirkte schon weniger gut. Am übernächsten Tag wirkte es noch weniger, dann gar nicht mehr. Das Fieber stieg nun jeden Abend auf um die 40 Grad. Nach fünf Tagen rief ich meinen Hausarzt an; ich hatte erhöhte Entzündungswerte. Von dem Moment an machte ich mir Sorgen, ich dachte an Krebs oder Herzkomplikationen. Er schickte mich zu einer näheren Untersuchung ins Krankenhaus.