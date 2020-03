Drei Antworten zum Coronavirus : Hoffen auf den Zufallsfund

Wann gelten infizierte Personen nicht mehr als ansteckend?

Nach Angaben von Sandra Ciesek, Leiterin der Virologie der Uniklinik Frankfurt, ist es nicht ausreichend, wenn Personen, die sich derzeit in häuslicher oder stationärer Quarantäne befinden, am Ende der zweiwöchigen Isolationsphase symptomfrei sind, um als „nicht ansteckend“ zu gelten. Sie sagt: „Damit Patienten entisoliert werden können, müssen zwei Rachenabstriche im Abstand von 24 Stunden negativ sein.“

Wann wird es einen Impfstoff gegen das Coronavirus geben? Und welche anderen Möglichkeiten gibt es?

Ciesek geht nicht davon aus, dass noch in diesem Jahr ein Impfstoff bereitsteht. Und selbst wenn, dann sei nicht zu erwarten, dass die Impfbereitschaft in der Bevölkerung besonders groß sei. Diese Erfahrung habe sie im Laufe ihres Berufslebens auch in Bezug auf die Grippeimpfung machen müssen. Derzeit werde aber nicht nur nach einem Impfstoff, sondern parallel auch nach wirksamen Therapiemaßnahmen gesucht. Es werde überprüft, „ob man zufällig schon ein Medikament auf dem Markt hat, das wirken könnte. Das wäre die schnellste Variante“, um der neuen Lungenerkrankung etwas entgegenzusetzen. Durch einen solchen Zufallsfund könne Zeit gewonnen werden, da die aufwendigen Tests, die für die Marktzulassung eines Impfstoffs vorgeschrieben sind, in einem solchen Fall schon erfolgt wären.

Was sollten Risikopatienten beachten? Wie leben sie mit der Gefahr?

„Ganz gut“, sagt Norbert Griffel. Zumindest nicht schlechter als an anderen Tagen. Griffel leidet an der Lungenkrankheit COPD, einer dauerhaften Verengung der Atemwege. Er gilt als Risikopatient. Angst, das Haus zu verlassen, hat er deswegen aber nicht. Durch seine Krankheit sei er ständig besonderen Risiken ausgesetzt, sagt Griffel. Er achte ohnehin immer darauf, große Menschenmengen zu vermeiden. Zu Stoßzeiten verzichtet er auch darauf, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, steigt dann lieber auf ein Taxi um. Sich vor einer möglichen Infektion zu schützen sei mit einer COPD-Erkrankung überlebenswichtig, sagt er. Das, was viele Bürger derzeit als Ausnahmezustand empfänden, sei für ihn seit Jahren Alltag. Auch Menschen, die unter Asthma, einer Herz-Kreislauf-Erkrankung oder Diabetes leiden, gelten als anfälliger für einen schweren Verlauf einer Infektion. Außerdem gilt: Je älter die Menschen sind, desto schwerer sind im Schnitt die Krankheitsverläufe. Virologin Ciesek appelliert deshalb: „Wenn Sie rauchen sollten, dann hören Sie jetzt damit auf. Das gibt einen Vorschaden für die Lunge.“