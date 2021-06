Kinderarzt impft : „Ich werde meine jungen Patienten nicht ins offene Messer laufen lassen“

Corona-Update : Hessischer Hausarzt löst mit „offenem Impftag“ Ansturm aus

Der Abwärtstrend der vergangenen Tage bei der zentralen Corona-Kennziffer ist in Hessen zumindest unterbrochen. Die Inzidenz legt etwas zu. Eine Impfaktion in Südhessen lockt mehr als 1500 Bürger an.