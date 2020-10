Corona-Regeln in Großstädten : Lockern und verschärfen zugleich

In München fällt die Maskenpflicht auf manchen Straßen. Dagegen verpflichtet Berlin neu zum Mund-Nasen-Schutz in Büros, lässt gleichzeitig aber mehr Teilnehmer auf öffentlichen Veranstaltungen zu.

Mittlerweile wieder abgeschafft: Maskenpflicht am Marienplatz vor dem Alten Peter in München Bild: dpa

München ist kein Corona-Hotspot mehr. In den vergangenen Tagen lag die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Für die bayerische Landeshauptstadt ist das in Zeiten bundesweit steigender Infektionszahlen Grund genug, die in der Vorwoche beschlossenen, sehr restriktiven Beschränkungen zu lockern. Ab diesem Freitag müssen die Münchner auf vielbesuchten Plätzen wie dem Marienplatz oder dem Odeonsplatz und auf der beliebten Einkaufsmeile Kaufingerstraße keine Maske mehr tragen. Auch in der Gastronomie werden ausgerechnet auf das Wochenende hin, an dem in normalen Jahren das Oktoberfest zu Ende geht, die Regeln gelockert.

Durften bis Donnerstag nur fünf Personen in den Wirtshäusern Münchens an einem Tisch sitzen, dürfen es nun wieder bis zu zehn Personen sein. Die Erleichterung bei den Gastronomen dürfte groß sein, hatten sie sich doch vergangene Woche über die Verschärfung geärgert – schließlich wollten sie als Oktoberfest-Ersatz die „Wirtshauswiesn“ feiern. „Wenn wir vorher gewusst hätten, dass es kommen kann, dass wir nur fünf Personen an einen Tisch setzen können, hätten wir vorher schon reagieren und nur Reservierungen für fünf Menschen am Tisch annehmen können“, sagte beispielsweise Christian Schottenhamel, der zweite Sprecher der Münchner Wiesnwirte.

Mehrere Hotspots in Berlin

Die Münchner Infektionszahlen jedenfalls gingen vergangene Woche zurück. Mitte September hatte sich der Chefarzt der Klinik für Infektiologie in der München Klinik Schwabing, Clemens Wendtner, noch eher „skeptisch bis sorgenvoll“ hinsichtlich der Wiesn-Alternativen geäußert. Die Furcht vor einer „wilden Wiesn“ war letztlich aber wohl unbegründet. Dafür sorgte wohl auch das Wetter, das in München zuletzt eher kühl und nass war.

In Berlin hingegen schnellten die Infektionszahlen zuletzt in die Höhe. Laut Auswertungen der Berliner Gesundheitsverwaltung vom Donnerstag haben sich in den vorangegangenen sieben Tagen in Berlin-Mitte 60,7 von 100.000 Einwohnern mit dem Coronavirus infiziert. Neukölln ist mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 59,7 ebenfalls ein Hotspot, Friedrichshain-Kreuzberg liegt knapp unter dem Schwellenwert von 50. Für das ganze Land Berlin ermittelte das Amt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 32,7. Über die Lage in Berlin-Mitte schreibt das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinem jüngsten Tagesbericht von einem „diffusen Geschehen“. Dieses werde von jungen Reisenden und Feiernden getragen, die sich „unterwegs“ und auf Partys anstecken würden.

Erst am Schreibtisch die Maske abnehmen

Ausgerechnet beim Feiern und anderen öffentlichen Veranstaltungen lockert Berlin von Samstag an aber die Regeln. Statt 1000 dürfen dann 5000 Personen unter freiem Himmel zusammenkommen. Auch in Innenräumen wie Theatern sind nun 1000 statt 750 Zuschauer zugelassen. Passend dazu findet am Samstag der von Kultursenator Klaus Lederer (Linke) initiierte „Tag der Clubkultur“ statt. An diesem werden Lokale und Kollektive für ihre kulturelle Leistungen ausgezeichnet und es wird gefeiert – natürlich mit Abstand. Auf einer Pressekonferenz sagte Lederer: „Eine Weltsicht, die sagt, alles was nicht Schule, Arbeit und öffentlicher Nahverkehr ist, ist per se gefährlich, ansteckend und furchtbar, ist antiaufklärerisch und wird überhaupt nichts beitragen zur Eindämmung der Pandemie.“