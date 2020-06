Coronakrise bei den Navajo : Die indigene Bevölkerung im Überlebensmodus

Aktualisiert am

Im Reservat der Navajo Nation grassiert Covid-19 wie nirgends sonst in den Vereinigten Staaten. Privatleute helfen. Das soziale Elend und das Misstrauen der indigenen Bevölkerung gegen den Staat sind groß.

Ein weiterer Fall? In Monument Valley wird eine Frau in einem Testzelt medizinisch untersucht. Bild: AFP

Das Schlimmste schien schon überstanden. Als die Navajo Nation Anfang Juni den Lockdown aufhob, der Menschen im Reservat untersagte, von Sonnenuntergang am Freitag bis zum Sonnenaufgang am Montag das Haus zu verlassen, schöpften viele Hoffnung, dass man die Pandemie im Griff hätte.

Doch dann kamen die Sommerferien. Arizonas Gouverneur Doug Ducey, ein Republikaner, konnte sich nicht dazu durchringen, eine Maskenpflicht zu verhängen, obwohl sich Ströme von Besuchern in den amerikanischen Bundesstaat wälzten, als wäre nie etwas gewesen. Binnen zwei Wochen verdreifachten sich die Rate täglicher Neuinfektionen, Arizona wurde zum neuer Corona-Hotspot. Und der Präsident der Navajo Nation, Jonathan Nez, entschloss sich, wieder den Lockdown zu verhängen. Denn durch das Reservat führt die Bundesstraße 89a. Sie verbindet Phoenix mit den Feriengebieten am Lake Powell sowie Touristenattraktionen wie den Antelope Canyon und den Grand Canyon. Auf diesem Highway kam auch das Virus in das Reservat.