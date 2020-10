Besonders Kinder im Fokus : Deutsche legen in Pandemie an Gewicht zu

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Allerdings gebe es auch viele akademische Berufsgruppen, wie etwa Lehrer, die derzeit unter starkem Stress stünden: „Generell hat die psychische Belastung in vielen Jobs zugenommen“, betont Gerhardus. „Es ist zu erwarten, dass sich diese psychischen Belastungen sowohl in psychischen wie körperlichen Beschwerden niederschlagen.“

Dieser Entwicklung könne jedoch mit gesunder Ernährung entgegengewirkt werden, sagt Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung: „Ernährung und Immunsystem hängen zusammen, und das Immunsystem ist gut aufgestellt, wenn man sich insgesamt ausgewogen ernährt und ausreichend Vitamin C, Zink, Selen oder Vitamin D zuführt.“

Auf den Tisch gehören deshalb möglichst viel Gemüse und Obst, Getreideprodukte, regelmäßig Fisch, wenig Fleisch. „Wichtig ist, nicht immer das Gleiche zu essen, sondern zu variieren“, erklärt Gahl. „Dann nimmt man das ganze Spektrum der Vitamine und Mineralstoffe auf.“ Und man verhindert Zusatz-Pfunde, was in Corona-Zeiten indirekt Vorteile hat: „Krankhaftes Übergewicht ist einer der Risikofaktoren für schwere Krankheitsverläufe bei Covid-19“, schildert der Direktor des Else Kröner-Fresenius-Zentrums für Ernährungsmedizin an der TU München, Hans Hauner.

Letztlich aber müsse man aus dem Essen keine Wissenschaft machen, betont Gahl – hin und wieder genossen sind auch Fischstäbchen mit Pommes kein Problem. Ein wichtiger Rat zum Gesundbleiben in Corona-Zeiten kommt daher von Beate Grossmann von der Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung: „Gerade in so einer Zeit sollte man keine unrealistischen Gesundheitsregeln einhalten wollen, sondern generell etwas gütiger mit sich selbst sein und nicht so streng mit sich ins Gericht gehen.“