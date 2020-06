Der Eiffelturm öffnet : Die Aufzüge bleiben geschlossen

Nur zehn Minuten haben die ersten Besucher gebraucht, um die erste Etage des Eiffelturms zu erklimmen. Seit Donnerstag ist die berühmte Sehenswürdigkeit teilweise wieder geöffnet. Die Fahrstühle werden vermutlich erst von Anfang Juli an Touristen in luftige Höhe befördern. Die Betreibergesellschaft will sicher gehen, dass die strikten Corona-Schutzregeln eingehalten werden können.

Doch schon von Donnerstag an dürfen alle, die sich ein Eintrittsticket im Internet reserviert haben, die 765 Stufen bis zur Aussichtsplattform auf der zweiten Etage hinaufsteigen. Der Abstieg erfolgt über eine andere Treppe. Ohnehin ist alles darauf ausgerichtet, dass sich die Besucher nicht zu nahe kommen. Das Ticketkontingent ist begrenzt, die Besucher müssen die festgelegten Besuchszeiten beachten. Bis zur Spitze des Eiffelturms mit dem berühmten Salon Gustave Eiffels darf allerdings niemand klettern. Der nachgebaute Arbeitsraum des Ingenieurs, in dem er gern hohe Gäste empfing, ist einfach zu eng. Auf dem ganzen Turm herrscht Mundschutzpflicht.

Dennoch überwog am Donnerstag die Freude darüber, dass das Leben auf den Turm endlich zurückkehrt. Eine südamerikanische Band feierte die Eröffnung mit Trommelwirbel. Das sei ein Schritt hin zur Normalität, freute sich Tourismus-Staatssekretär Jean-Baptiste Lemoyne. Frankreichs Tourismussektor hat unter den strikten Ausgangsbeschränkungen und Freizügigkeitseinschränkungen sehr gelitten.

Mehr als drei Monate geschlossen

Mehr als drei Monate war der Eiffelturm für den Publikumsverkehr geschlossen. Das sei „die längste Schließung seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen“, teilte die Betreibergesellschaft mit. Während des Lockdowns leuchtete am Eiffelturm jeden Abend in großen Lettern „Merci“, um dem Krankenhauspersonal für den unermüdlichen Einsatz zu danken. In Frankreich sind annähernd 30.000 Menschen der Epidemie zum Opfer gefallen. Am Donnerstag wurden noch 658 Menschen im ganzen Land auf der Intensivstation behandelt. Am letzten Tag des Lockdowns am 10. Mai wurden auf einer Riesenleinwand am Eiffelturm die Gesichter von Franzosen gezeigt, die das Land am Laufen hielten: Krankenschwestern, Lehrer, Lieferanten, Landwirte und Lebensmittelhändler. „Danke, dass ihr da wart“, stand am französischen Wahrzeichen zu lesen.

Inzwischen hat sich das Leben weitgehend normalisiert. Seit Wochenbeginn sind alle Kinder ausgenommen der Oberschüler wieder in die Schule zurückgekehrt. Die Schulpflicht hat auch die Zahl der Homeoffice-Arbeiter schlagartig sinken lassen. Auch wenn sich nicht die üblichen Touristenströme durch das sommerliche Paris wälzen, gibt es schon wieder Staus. Wegen der hohen Schadstoffbelastung wurden am Donnerstag Fahrverbote verhängt. Restaurants und Cafés buhlen seit dem 22. Juni wieder um Kunden. Viele haben Außenterrassen auf den Bürgersteigen aufgebaut.

Die meisten kleineren Museen wie das Musée Marmottan, das Musée Jacquemart-André oder Petit Palais haben wieder geöffnet. Vom 6. Juli an sollen auch der Louvre, das Musée d’Orsay, das Centre Pompidou und das Palais de Tokyo wieder öffnen. Das Pariser Fremdenverkehrsbüro hat eigens eine Charta mit allen Anbietern im Tourismusgeschäft vereinbart. „Die Besucher sollen beruhigt sein, dass sie während ihres Aufenthalts in Paris kein Gesundheitsrisiko eingehen“, sagte Corinne Menegaux, die das Pariser Touristenbüro leitet. Sie ist optimistisch, denn laut einer jüngsten Umfrage wollen in den nächsten Wochen viele Franzosen aus anderen Landesteilen die Hauptstadt besuchen, solange sie noch nicht wieder von ausländischen Gästen überfüllt ist.

Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat die Pandemie zum Anlass genommen, das Fahrradwegenetz weiter auszubauen. Zusätzliche 50 Kilometer Radwege sind fortan für „die kleine Königin“ reserviert, wie das Rad auf Französisch genannt wird. Einheimische und Touristen können auf der Rue de Rivoli radeln. In Planung ist sogar ein gesicherter Radweg von Paris bis Versailles. Das Schloss von Ludwig XIV. sollen Besucher spätestens zu den Olympischen Spielen 2024 per Rad erreichen können.