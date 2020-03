Debatte über Schulschließungen : Abiprüfung mit genug Abstand?

In einem Drittel der europäischen Länder schließen Schulen und Kindergärten. Auch in Deutschland haben sich die Kultusminister schon auf Regelungen für diesen Fall geeinigt. Den Anfang könnte Baden-Württemberg am Freitag machen.

Noch am Donnerstagmorgen hatten die Kultusminister weitreichende Schulschließungen zurückgewiesen. Doch nach ihrer Sitzung sowie der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin galten landes- oder gar deutschlandweite Schulschließungen nicht mehr als ausgeschlossen. Alle Prüfungen sollen aber trotz möglicher Schulschließungen stattfinden, notfalls verspätet. Das gilt nicht nur für das Abitur, sondern für sämtliche andere Prüfungen. „Die Schüler werden davon keine Nachteile haben“, versicherte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), die Bildungsministerin Rheinland-Pfalz Stefanie Hubig (SPD).

Die Länder wollen alle Abschlüsse gegenseitig anerkennen. Es soll also nicht passieren, dass Abschlusszeugnisse nicht akzeptiert werden, weil Prüfungen in einem Land unter widrigen Umständen stattgefunden haben. Außerdem soll sichergestellt werden, dass die Zulassungsverfahren der Hochschulen so gestaffelt sind, dass ein Studium auch bei einer verspäteten Abiturprüfung noch zum Wintersemester aufgenommen werden kann. Die eigentlich geplante Beschlüsse und Beratungen hat die KMK vertagt.

Den Anfang bei der Schließung der Schulen könnte Baden-Württemberg am Freitag machen, wenn die Landesregierung zu einer Sonderkabinettssitzung zusammen kommt. Dann soll beschlossen werden, die Osterschulferien drei Wochen vorzuziehen und alle Schulen des Landes zu schließen. „Der Gesundheitsminister hat diesen Vorschlag heute Morgen in einer Telefonschaltkonferenz mit dem Bundesgesundheitsminister gemacht, und dieser Vorschlag wurde positiv aufgenommen“, sagte ein Regierungssprecher der F.A.Z. Ziel der Schulschließungen sei es, bis zum Ende der Grippe-Periode Zeit zu gewinnen und die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. „Wir müssen das öffentliche Leben, soweit wie möglich einschränken, denn so weniger stecken sich die Menschen an. Das ist auch unsere generelle Empfehlung“, sagte der Regierungssprecher. Die Landeskultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) schloss Schulschließungen am Donnerstag ebenfalls nicht mehr aus. Die Entwicklung der Infektionszahlen sei „sehr dynamisch“, vor allem auf den Raum Südbaden.

Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zeigte sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz generellen Schulschließungen gegenüber nicht abgeneigt und will in Kürze über die bayerischen Schulen entscheiden. Mit scharfer Kritik hat Söder auf die Stellungnahme von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) nach einer Telefonkonferenz mit den europäischen Bildungsministern reagiert, dass es keine Schulschließungen geben werde. Karliczek sei unzuständig und könne deshalb auch keine Länderentscheidungen vorwegnehmen. Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe (SPD) bestätigte, dass die Kultusminister sich weiterhin an die Ratschläge des Robert-Koch-Instituts halten werden. Es sei aber durchaus möglich, dass es zu Schulschließungen komme. Zu den größten Problemen zählt in Rabes Augen die Betreuung der Schüler, die Eltern nicht leisten können. Zehn bis zwanzig Prozent der Schüler brauchten eine Betreuung, wenn das öffentliche Leben nicht zusammenbrechen solle, sagte Rabe, der die sozialdemokratisch regierten Länder koordiniert. In Hamburg enden die Ferien Da das Robert-Koch-Institut die Region Grand Est als Risikogebiet eingestuft hat, dürfen Kinder und Beschäftigte an Kitas wie Schulen, die im Risikogebiet waren, 14 Tage lang keine Schulen und Kitas besuchen. In Rheinland-Pfalz hat die Schulaufsicht die Schulen über ein entsprechendes Verbot in Kenntnis gesetzt. Klassenfahrten ins Ausland werden grundsätzlich in allen Ländern untersagt, auch wenn es nicht zu Schulschließungen kommt. „Die dafür anfallenden Stornierungskosten übernimmt das Land Rheinland-Pfalz", hat das rheinland-pfälzische Bildungsministerium mitgeteilt. Schul- und Sportveranstaltungen sollen für die nächsten zwei bis drei Monate abgesagt werden. Im Stadtstaat Hamburg, wo die Winterferien Ende dieser Woche enden, müssen Kinder und Beschäftigte an Schulen und Kitas 14 Tage lang in häuslicher Quarantäne bleiben, wenn sie in einem Risikogebiet in den Ferien waren. Das hat Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) veranlasst.

