Verschobene Operationen : Das stille Bangen der Krebspatienten

In der immer verbitterter geführten Diskussion über die Unvernunft einer ungeimpften Minderheit ist es gerade ziemlich still um manch anderen wahren Leidtragenden dieser andauernden Pandemie. Wiederholt sich, was vor eindreiviertel Jahren schon einmal passierte – nur jetzt unter anderen vermeidbaren Vorzeichen?

Nachdem das neue Virus uns gerade erst ereilt hatte, starben Alte und Kranke einsam, ohne ihre engsten Angehörigen. Auch den Beisetzungen im kleinsten Kreis mangelte es an rituellem Trost, den der gemeinsame Abschied spenden kann. Und Menschen trauten sich nicht zum Arzt – noch nicht mal, wenn sie sehr eindeutige Symptome für Krankheiten hatten, die sofort behandelt werden müssen, um eine Chance auf Genesung zu haben. Der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte selten weise: „Wir werden uns alle viel verzeihen müssen.“

Als die Intensivstationen vor vier Wochen erneut vollliefen, dieses Mal mit mehrheitlich ungeimpften Covid-19-Erkrankten, als die Kliniken speziell im Süden und Osten der Republik vor dem Scheitel der vierten Welle bibberten, waren wenigstens kurz einmal jene Patienten Thema, denen ein beatmeter Covid-Kranker womöglich das Intensivbett streitig machen könnte: Menschen mit Herzinfarkt, Schlaganfall, einem Unfall. Das war und ist auch richtig so.

Mehr als 1000 Krebsdiagnosen täglich

Doch was ist mit all denen, die gerade jetzt eine Diagnose erhalten, die nicht direkt lebensbedrohlich, aber sehr erschreckend und vor allem lebensverändernd ist? Jedes Jahr wird in Deutschland bei etwa 500.000 Menschen eine Krebserkrankung festgestellt. Das sind mehr als 1300 am Tag. Jeder kennt Menschen, die Krebs haben oder hatten. Viele von ihnen müssen zügig operiert oder anderweitig therapiert werden, wohl alle wollen die Tumorzellen so schnell wie möglich loswerden. Ende November teilte die Deutsche Krebsgesellschaft mit, schon bald würden wegen der angespannten Situation bundesweit in den Krankenhäusern keine Kapazitäten mehr für Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen wie etwa Krebs zur Verfügung stehen. Diktiert eine vergleichsweise kleine Anzahl von Patienten einer deutlich größeren die Regeln?

Im Dresdner Universitätsklinikum Carl Gustav Carus werden zurzeit 67 Menschen mit Corona auf der Covid-Überwachungsstation und der Intensivstation behandelt. Hinzu kommen 93 Patienten mit mittlerweile negativem Testergebnis, die aber wegen immer noch vorhandener Symptome weiter behandelt werden müssen. Verteilt sind sie auf mehr als ein Dutzend Stationen.

160 Patienten zusätzlich – eine Belastung, die auch an einem Maximalversorger wie dem Uniklinikum in der sächsischen Landeshauptstadt nicht spurlos vorübergeht. In Sachsen lag die Inzidenz in den vergangenen Tagen bei über 800. Auf der Klinik-Homepage ist ein Aufruf zu lesen: Aufgrund des Infektionsgeschehens werden Freiwillige gesucht, unter anderen ausgebildete Pflegekräfte und Ärzte, gerne auch im Ruhestand, Helfer für Serviceleistungen und ganz generell Unterstützer aus der Bevölkerung.