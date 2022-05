Pandemie in Deutschland : Inzidenz sinkt weiter auf 666,4

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist abermals deutlich gesunken. Das Robert Koch-Institut gab den Wert am Sonntagmorgen mit 664,4 an. Am Vortag hatte er bei 717,4 gelegen, vor einer Woche bei 807,0. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionsentwicklung, auch weil die offiziellen Meldedaten vom Testverhalten der Bevölkerung abhängen. Das RKI analysiert deshalb regelmäßig - aber nicht tagesaktuell - weitere Parameter. So gingen die Experten in ihrem am Donnerstag erschienenen Wochenbericht unter anderem davon aus, dass die Kennzahlen zu Krankenhauseinweisungen weiter abgenommen haben.

Wie das RKI am Sonntag unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 11.718, nach 87.289 am Vortag und 39.179 vor einer Woche. Die Gesamtzahl der erfassten Ansteckungsfälle in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie erhöhte sich auf 24.809.785.

Binnen 24 Stunden wurden laut RKI zudem zehn weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 135.461.